Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı: Üç Tera fonunda işlemleri kapattı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Tera Portföy ve Pusula Portföy'ün sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durdurmasının ardından Borsa İstanbul da üç Tera Portföy fonunun işlemlerini kapattı
Borsa İstanbul, hâlâ işlem gören Tera fonlarıyla ilgili kapatma kararı aldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tera ve Pusula Portföy'ün faaliyetlerini askıya alan kararına istinaden, Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu (TPKGY.F1), Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (TPYGI.F2) ve Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Tech Invest Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (TPYTI.F2) işlem sıraları işleme kapatıldı.
Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Portföy Yönetimi A.Ş. ve Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.’nin sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durdurma ve bu şirketlerin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerini yürütmek üzere bankaları görevlendirme kararı almıştı.