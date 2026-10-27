Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı: Üç Tera fonunda işlemleri kapattı

Siyasette seçim tarihi tartışması. Meclis aritmetiği şu an ne söylüyor? Özel "Yokuz" dedi, Kılıçdaroğlu "Varız" MHP: "Seçim 2028'de, 400'ü buluruz." Meclis aritmetiği şu an ne söylüyor? CHP'den Cumhur'a ''Destek'' mi ''Rest'' mi? Muhalefetin ortak adayı Özgür Özel olur mu? Karşıt Görüş'te Kerem Kırç... Daha Fazla Göster

Siyasette seçim tarihi tartışması. Meclis aritmetiği şu an ne söylüyor? Özel "Yokuz" dedi, Kılıçdaroğlu "Varız" MHP: "Seçim 2028'de, 400'ü buluruz." Meclis aritmetiği şu an ne söylüyor? CHP'den Cumhur'a ''Destek'' mi ''Rest'' mi? Muhalefetin ortak adayı Özgür Özel olur mu? Karşıt Görüş'te Kerem Kırçuval soruyor; Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Av. Bülent Kaya, Siyaset Bilimciler Dr. Sezin Öney ve Elif Şahin ile Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş yanıtlıyor. Daha Az Göster