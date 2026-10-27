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        Haberler Dünya İspanya Başbakanı Sanchez: Avrupa'nın Galya köyü olmaktan gurur duyuyoruz

        İspanya Başbakanı Sanchez: Avrupa'nın Galya köyü olmaktan gurur duyuyoruz

        İspanya Başbakanı Sanchez, Brezilya'da Lula da Silva'nın seçim zaferini ülkesindeki siyasi tabloyla ilişkilendirerek 29 Kasım'da yapılması planlanan erken genel seçimlere işaret etti. Sanchez, "Brezilya'da yaşananlar İspanya'da da yaşanacak. Avrupa'nın Galya köyü olmaktan, dünyadaki bu kadar karanlığın karşısında bir umut ışığı olmaktan gurur duyuyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 09:54 Güncelleme:
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        Sanchez: Avrupa'nın Galya köyü olmaktan gurur duyuyoruz

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Luiz Inacio Lula da Silva'yı tebrik ederken iki ülkenin siyasi tablosu arasında benzerlik kurdu.

        Sanchez, 29 Kasım'da yapılması planlanan erken genel seçimlere atıfta bulunarak, "Lula için büyük bir zafer! Brezilya'da yaşananlar İspanya'da da yaşanacak" ifadelerini kullandı.

        Sosyalist lider, pazartesi günü Gijón'da düzenlenen İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) mitinginde de aynı söylemi sürdürdü. Konuşmasında destekçilerini sandığa gitmeye çağırdı ve "Avrupa'nın Galya köyü olmaktan, dünyadaki bu kadar karanlığın karşısında bir umut ışığı olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

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        Sanchez, mitinge katılanlara seslenerek, "Brezilya başarabildiyse İspanya da başarabilir" dedi.

        Galya köyü nedir?

        Asteriks çizgi romanlarında, Roma İmparatorluğu'nun Galya'yı (bugünkü Fransa'nın büyük bölümünü kapsayan tarihi bölge) fethettiği dönemde, Romalılara boyun eğmeyen küçük bir Galya köyü anlatılır. Köy, çevresindeki Roma ordularına rağmen bağımsızlığını korur.

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        #İspanya
        #Pedro Sanchez
        #haberler
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