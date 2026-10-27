İspanya Başbakanı Sanchez: Avrupa'nın Galya köyü olmaktan gurur duyuyoruz

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Luiz Inacio Lula da Silva'yı tebrik ederken iki ülkenin siyasi tablosu arasında benzerlik kurdu.

Sanchez, 29 Kasım'da yapılması planlanan erken genel seçimlere atıfta bulunarak, "Lula için büyük bir zafer! Brezilya'da yaşananlar İspanya'da da yaşanacak" ifadelerini kullandı.

Sosyalist lider, pazartesi günü Gijón'da düzenlenen İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) mitinginde de aynı söylemi sürdürdü. Konuşmasında destekçilerini sandığa gitmeye çağırdı ve "Avrupa'nın Galya köyü olmaktan, dünyadaki bu kadar karanlığın karşısında bir umut ışığı olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

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Sanchez, mitinge katılanlara seslenerek, "Brezilya başarabildiyse İspanya da başarabilir" dedi.