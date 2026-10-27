Sofia Vergara ve Dan Reynolds aşkını kanıtlayan fotoğraflar ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Sofia Vergara ve Imagine Dragons grubunun solisti Dan Reynolds'un aşkı, el ele fotoğraflarıyla belgelendi
Sofia Vergara ile Imagine Dragons grubunun solisti Dan Reynolds arasında aşk söylentilerine yol açan akşam yemeğinin fotoğrafları ortaya çıktı. İkilinin, bir çiftle birlikte çıktığı yemekteki romantik anları, iddiaları doğrular nitelikteydi.
54 yaşındaki Vergara ve 39 yaşındaki müzisyen, ABD'nin Beverly Hills kentinde lüks bir restoranda akşam yemeği yerken el ele oldukları anlarda objektiflere yansıdı.
Birbirlerinin gözlerinin içine bakarken ve gece boyunca el ele tutuşurken görülen çiftin, gece 12'den sonra mekanın arka kapısından ayrıldığı bildirildi.
Dan Reynolds, dört yıllık kız arkadaşı Minka Kelly'den sadece birkaç hafta önce ayrılmıştı.
Sofia Vergara da daha önce oyuncu Joe Manganiello ile evliydi. İkili, yedi yıllık evliliğin ardından 2023'te ayrıldıklarını duyurmuş, boşanmaları 2024'te kesinleşmişti.
Vergara, ilk evliliğinden 1992 yılında henüz 19 yaşındayken oğlu Manolo'yu dünyaya getirdi.
"KOCAM ÇOCUK İSTEDİĞİ İÇİN BOŞANDIK"
Oğlu şu anda 35 yaşında olan oyuncu, Joe Manganiello'dan boşanma sebebini açıklarken, "Kocam daha genç olduğu için evliliğim bozuldu. O çocuk sahibi olmak istiyordu ve ben yaşlı bir anne olmak istemiyordum. Bunun bebek için adil olmadığını düşünüyorum. Bunu kim yaparsa yapsın saygı duyuyorum ama bu artık bana göre değil" demişti.
Vergara ayrıca, "Ben anne değil, büyükanne olmaya hazırım" ifadesini kullanmıştı.