Sofia Vergara ve Dan Reynolds aşkını kanıtlayan fotoğraflar ortaya çıktı

"KOCAM ÇOCUK İSTEDİĞİ İÇİN BOŞANDIK"

Oğlu şu anda 35 yaşında olan oyuncu, Joe Manganiello'dan boşanma sebebini açıklarken, "Kocam daha genç olduğu için evliliğim bozuldu. O çocuk sahibi olmak istiyordu ve ben yaşlı bir anne olmak istemiyordum. Bunun bebek için adil olmadığını düşünüyorum. Bunu kim yaparsa yapsın saygı duyuyorum ama bu artık bana göre değil" demişti.