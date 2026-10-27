Spor yazarları, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

"SAYISIZ FIRSAT KAÇIRDI"

Ömer Üründül (Sabah): "Dün geceki maçı seyretmeyenler skora bakıp çok zorlu bir derbi olduğunu düşünürler… Ancak hiç de öyle değildi. Son 10 dakikaya kadar Galatasaray'ın domine ettiği, sayısız fırsatlar kaçırdığı, kaleci Ederson'un kurtarışlarıyla etken olduğu bir maç oldu. Galatasaray takım halinde çok iyi oynadı. Ama bir kişiyi ayrı tutuyorum o da Batrakov… Gerçekten bu oyuncu Galatasaray'a ilaç gibi geldi. Her şey yolunda giderken Okan Buruk'un yaptığı garip değişiklikler, son dakikalarda sıkıntılara neden oldu. Bilhassa Batrakov'u neden çıkardığını anlamak mümkün değil. Ama Galatasaray sonuçta çok önemli bir üç puanın daha sahibi oldu. Tabii ki bu başarının da mimarı Okan Buruk."