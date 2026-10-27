Spor yazarları, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yle kozlarını paylaştığı derbi karşılaşmasını 2-1'lik skorla kazandı. Puanını 22'ye çıkararak liderliğini sürdüren Galatasaray'ın derbi zaferi spor yazarları tarafından kaleme alındı.
Spor yazarları, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup ettiği derbiyi değerlendirdi.
"GALATASARAY FARKA GİDEBİLECEĞİ POZİSYONLARI KOLAYCA HARCADI"
Levent Tüzemen (Sabah): "Galatasaray, özellikle ilk yarısını muhteşem oynadığı derbide fark getirecek pozisyonları kolayca harcadı. İlk devrede Fenerbahçe'nin isabetli şutu yoktu. Ama Barış Alper, Fenerbahçe kalesinde adeta pozisyon üstüne pozisyon buldu. Dünyanın en önemli santrforlarından biri olduğu söylenen ve bana göre de çok doğru bir isim olan Osimhen, ilk yarıda attığı gollerle derbiye imzasını koydu."
"DAVINSON SANCHEZ, BİR BÜYÜK MAÇTA DAHA BÜYÜK OYNADI"
Uğur Meleke (Hürriyet): "Lille maçında iki golün kahramanı olan Batrakov dün de yaşının çok üzerinde bir soğukkanlılıkla oynadı. Hücumların kalbindeydi. Osimhen hemen her büyük maçta olduğu gibi tabelayı belirledi. Ancak bir ekstra parantezi de Davinson Sanchez için açmak isterim. Galatasaray’ın iki golünün de üretiminde o var, ilkinde 30 metrelik bir kafa, ikincide vole ondan. Sadece gollerin içinde olmakla kalmadı, Kante ve Lukaku’nun iki kritik aksiyonunu da cansiperane bir şekilde kesti. Davinson, bir büyük maçı daha büyük oynayarak bitirdi."
"RAHATLIKLA 4-5 OLABİLİRDİ"
Ahmet Çakar (Sabah): "Fenerbahçe için hatta İsmail Kartal için bundan sonra kötü günler başlıyor… Skor sizi asla yanıltmasın. Galatasaray maçı rahatlıkla 4-5 yapabilirdi ama sahanın yıldızı Ederson bu farkı engelledi. Hele bir ilk yarı var ki Fenerbahçe gibi bir takım sahada yok. Top sürekli Galatasaray'da, Fenerbahçe kazandığı topu Galatasaray'a teslim ediyor. Bu arada Galatasaray yine art arda goller kaçırırken o kötü oynayan Fenerbahçe son saniyede beraberliği kurtarabilirdi. Bir karambolde top gitti geldi, Lukaku'nun suratına çarpıp auta gidiverdi. Sonuçta bir kez daha gördük ki Fenerbahçe'de, oyunu organize edebilecek, gereğinde şut çekebilecek bir tane oyuncu yok. Fenerbahçe tarihi farktan kurtulduysa Ederson'a dua etsin."
"SAYISIZ FIRSAT KAÇIRDI"
Ömer Üründül (Sabah): "Dün geceki maçı seyretmeyenler skora bakıp çok zorlu bir derbi olduğunu düşünürler… Ancak hiç de öyle değildi. Son 10 dakikaya kadar Galatasaray'ın domine ettiği, sayısız fırsatlar kaçırdığı, kaleci Ederson'un kurtarışlarıyla etken olduğu bir maç oldu. Galatasaray takım halinde çok iyi oynadı. Ama bir kişiyi ayrı tutuyorum o da Batrakov… Gerçekten bu oyuncu Galatasaray'a ilaç gibi geldi. Her şey yolunda giderken Okan Buruk'un yaptığı garip değişiklikler, son dakikalarda sıkıntılara neden oldu. Bilhassa Batrakov'u neden çıkardığını anlamak mümkün değil. Ama Galatasaray sonuçta çok önemli bir üç puanın daha sahibi oldu. Tabii ki bu başarının da mimarı Okan Buruk."
"OKAN BURUK BİLE BEKLEMEMİŞTİR"
Engin Verel (Akşam): Fenerbahçe'nin ilk yarıda bu kadar silik kalması taraftarının yüreğini acıtmıştır. Ne bir yoklama ne rakip ceza sahasına girme ne organizasyon. Bu kadar ezici bir farkı Okan Buruk bile beklememiştir.
Galatasaray özellikle ilk yarıda gösterdiği performansla maçı çoktan hak etmişti. Osimhen'i olan kazanır..."
"MAÇ İLK YARIDA BİTEBİLİRDİ"
Osman Şenher (Milliyet): "Kendi sahasında oynayan takım her zaman avantajlıdır. Galatasaray ilk yarı taraftarını da arkasına alarak oyunun hakimiydi. İki gol attı, çok daha fazlasını kaçırdı. Bir de buna Fenerbahçe kalecisi Ederson’un kalesinde devleştiğini koyarsak, ilk yarı maç bitebilirdi. Bu tür büyük maçlarda skoru bulduktan sonra girdiğin pozisyonları değerlendirmen lazım. Üstüne basa basa söylüyorum; Galatasaray son vuruşlarda başarısız. Her maç bu böyle. Evet Osimhen büyük futbolcu, goller atıyor ama attığından çok daha fazla net pozisyonları kaçırıyor."