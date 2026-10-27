Türkiye'deki bazı Apple ürünlerine zam geldi
Apple, Türkiye'de iPad ürünlerine zam yaptı. Son zam ile birlikte 11 inç iPad'in fiyatı 31.999 TL'ye, 13 inç M5 çip iPad Pro'nun fiyatı ise 107.999 TL'ye yükseldi
Giriş: 27 Ekim 2026 - 09:20 Güncelleme:
Apple, Türkiye'de iPad modellerinin satış fiyatlarına zam yaptı. Yeni iPad Mini modelinin tanıtılmasıyla birlikte iPad ailesinin tamamına zam gelirken, güncel fiyat listesi yürürlüğe girdi.
Şirketin resmi satış kanallarında yer alan yeni fiyatlara göre,
11 inç iPad (A16) 128 GB modelinin fiyatı 29.999 TL'den 31.999 TL'ye yükseldi. M4 çipli 11 inç iPad Air 128 GB modeli ise 47.999 TL'den 52.499 TL'ye çıktı.
M5 çipli 11 inç iPad Pro'nun 256 GB modeli 85.999 TL olurken, M5 çipli 13 inç iPad Pro 256 GB modeli 92.999 TL'den 107.999 TL'ye yükseldi.
Yeni 8,5 inç A20 Pro iPad mini'nin 128 GB modeli ise 48.999 TL fiyatla satışa sunuldu.
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