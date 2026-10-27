Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.152,47 %0,00
        DOLAR 49,7880 %0,07
        EURO 55,5655 %-0,12
        GRAM ALTIN 6.400,00 %-0,40
        BITCOIN 79.456,00 %-0,35
        FAİZ 39,69 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 85,33 %-1,21
        GBP/TRY 66,3936 %-0,04
        EUR/USD 1,1142 %-0,29
        BRENT PETROL 111,19 %0,62
        ÇEYREK ALTIN 10.464,00 %-0,40
        Haberler Ekonomi Teknoloji Katlandıkça iz belirginleşiyor mu? iPhone Duo gündemde

        Katlandıkça iz belirginleşiyor mu? iPhone Duo gündemde

        Apple'ın Türkiye'de 229 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunduğu ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, katlanma izinin belirginleşmesi ve ekran çatlağı şikâyetleriyle gündemde. YouTube'da teknoloji yorumları yapan Tim Pan'ın 10 bin katlama içeren testi ekrandaki değişimi ortaya koyarken Apple, sorunun az sayıda cihazın iç ekranında görüldüğünü açıkladı. Şirket, sorun yaşayan kullanıcıları AppleCare'e yönlendirirken Samsung, yeni Galaxy Z serisinin 100'den fazla dayanıklılık testinden geçirildiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 12:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        230 bin liralık telefonda şikayetler artıyor

        YouTube’da teknoloji yorumları yapan Tim Pan, iPhone Duo’yu önce 500, ardından özel bir makineyle 10 bin kez açıp kapattı. Test sırasında cihazı eksi 20 dereceye kadar soğutan Pan’ın paylaştığı görüntülerde, katlanma hattındaki izin zamanla daha belirgin hâle geldiği görüldü.

        Katlanabilir ekranlarda tekrarlanan bükülmeler, zamanla ekranın ortasında bir iz oluşmasına neden olabiliyor. Üreticilerin kullandığı kaplamalar ve menteşe tasarımları bu izin görünürlüğünü azaltabilse de tamamen ortadan kaldırmıyor.

        Günde 100 kez açılıp kapatılan bir telefon için 10 bin katlama yaklaşık üç buçuk aylık kullanıma denk geliyor. Üreticiler katlanabilir telefonların menteşeleri için genellikle 200 bin ile 400 bin arasında dayanıklılık değeri açıklıyor. Samsung Galaxy Z Flip 5 için belirtilen 200 bin katlama, aynı kullanım hesabıyla yaklaşık beş buçuk yıla karşılık geliyor. Ancak laboratuvar testlerindeki bu değerler, gerçek kullanımda aynı sonucun alınacağını garanti etmiyor.

        REKLAM

        IPHONE DUO'NUN EKRANI ALTI SAATTE ÇATLADI

        Katlanma izinin yanı sıra ekran çatlakları da kullanıcıların gündemine girdi. MacRumors ve The Verge’ün haberlerine göre, Avustralya’da yaşayan bir kullanıcı, telefonunu satın aldıktan yaklaşık altı saat sonra ekranının çatladığını bildirdi. Kullanıcı, cihazı 20’den az kez açıp kapattığını belirtti.

        Telefonunu bir arkadaşına göstermek için açtığı sırada menteşeye yakın bölgede ekranın altında bir şey hissettiğini ve ardından çatlama sesi duyduğunu anlatan kullanıcı, iç ekranın katlanma hattı boyunca kırıldığını söyledi. Olaydan önce cihazda görünür bir hasar bulunmadığını da ifade etti.

        REKLAM

        Reddit ve teknoloji forumlarında başka hasarlı cihazların fotoğrafları da paylaşıldı. Bazı görüntülerde katlanma hattı boyunca çatlaklar, bazılarında ise parlak beyaz piksel çizgileri görüldü.

        APPLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ

        The Verge’ün aktardığı bir incelemede, teknoloji içerik üreticisi CuriousHagi, iPhone Duo’nun menteşe mekanizmasını parçalarına ayırarak inceledi. İncelemede bazı bağlantı parçalarında kırılma ve menteşe ile destek plakası arasında temas izleri görüldü. Bu bulgular, menteşe mekanizmasının ekrana baskı uygulayarak hasara yol açmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Ancak çatlakların kesin nedeni henüz belirlenmedi.

        REKLAM

        Apple'ın, 26 Ekim’de yaptığı açıklamada, iç ekranı etkileyen sorundan haberdar olduğunu ve bunun az sayıda cihazda görüldüğünü bildirdi. Şirket, sorun yaşayan kullanıcıları AppleCare’e yönlendirdi. Bazı kullanıcılar cihazlarının Apple Store’da yenisiyle değiştirildiğini aktardı.

        SAMSUNG 100'DEN FAZLA DAYANIKLILIK TESTİ UYGULUYOR

        Samsung ise yeni Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra ve Flip8 modellerinin 100’den fazla güvenilirlik testinden geçirildiğini açıkladı. Şirketin açıklamasına göre testler düşme, tekrarlanan katlama, basınç, nem ve yabancı parçacıklar gibi farklı koşulları kapsıyor.

        Samsung, Galaxy Z Fold8 ve Fold8 Ultra modellerinde ekranın altında kullanılan Flex Titanium teknolojisinin de dayanıklılığı desteklediğini belirtti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Titanyum alaşımlı film ve titanyum plakadan oluşan bu yapının, katlanma için gereken esnekliği korurken ekranın basınç ve darbelere karşı korunmasına yardımcı olduğu ifade edildi.

        REKLAM

        iPhone Duo’da katlanma izinin belirginleşmesi, ekran çatlağı bildirimlerinden farklı bir durum. Katlanma izinin görünür olması tek başına arıza anlamına gelmiyor. Telefonun uzun vadeli kullanımına ilişkin kapsamlı veriler henüz bulunmadığından, mevcut testler ve kullanıcı bildirimleri sorunun boyutunu kesin olarak ortaya koymuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        PKK, Sincar'dan çekiliyor

        Irak güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "Şengal Direniş Birlikleri" (YBŞ) adlı yapıdan bazı askeri noktaları devraldı.

        #apple
        #samsung
        #akıllı telefon
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Derbiyi izlerken hortuma yakalandılar!
        Derbiyi izlerken hortuma yakalandılar!
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası
        Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Güzellik kraliçesinden suçlama
        Güzellik kraliçesinden suçlama
        Kazanan da kaybeden de borsada kayıp
        Kazanan da kaybeden de borsada kayıp
        230 bin liralık telefonda şikayetler artıyor
        230 bin liralık telefonda şikayetler artıyor
        Ara Seçimler öncesi anketlerden Trump'a kötü haber
        Ara Seçimler öncesi anketlerden Trump'a kötü haber
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Kayseri'de robot MEGA esnafı denetledi
        Kayseri'de robot MEGA esnafı denetledi
        Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı
        Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı
        Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane!
        Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane!
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        "Maç ilk yarıda bitebilirdi"
        "Maç ilk yarıda bitebilirdi"