Katlandıkça iz belirginleşiyor mu? iPhone Duo gündemde

YouTube’da teknoloji yorumları yapan Tim Pan, iPhone Duo’yu önce 500, ardından özel bir makineyle 10 bin kez açıp kapattı. Test sırasında cihazı eksi 20 dereceye kadar soğutan Pan’ın paylaştığı görüntülerde, katlanma hattındaki izin zamanla daha belirgin hâle geldiği görüldü.

Katlanabilir ekranlarda tekrarlanan bükülmeler, zamanla ekranın ortasında bir iz oluşmasına neden olabiliyor. Üreticilerin kullandığı kaplamalar ve menteşe tasarımları bu izin görünürlüğünü azaltabilse de tamamen ortadan kaldırmıyor.

Günde 100 kez açılıp kapatılan bir telefon için 10 bin katlama yaklaşık üç buçuk aylık kullanıma denk geliyor. Üreticiler katlanabilir telefonların menteşeleri için genellikle 200 bin ile 400 bin arasında dayanıklılık değeri açıklıyor. Samsung Galaxy Z Flip 5 için belirtilen 200 bin katlama, aynı kullanım hesabıyla yaklaşık beş buçuk yıla karşılık geliyor. Ancak laboratuvar testlerindeki bu değerler, gerçek kullanımda aynı sonucun alınacağını garanti etmiyor.

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IPHONE DUO'NUN EKRANI ALTI SAATTE ÇATLADI

Katlanma izinin yanı sıra ekran çatlakları da kullanıcıların gündemine girdi. MacRumors ve The Verge’ün haberlerine göre, Avustralya’da yaşayan bir kullanıcı, telefonunu satın aldıktan yaklaşık altı saat sonra ekranının çatladığını bildirdi. Kullanıcı, cihazı 20’den az kez açıp kapattığını belirtti.

Telefonunu bir arkadaşına göstermek için açtığı sırada menteşeye yakın bölgede ekranın altında bir şey hissettiğini ve ardından çatlama sesi duyduğunu anlatan kullanıcı, iç ekranın katlanma hattı boyunca kırıldığını söyledi. Olaydan önce cihazda görünür bir hasar bulunmadığını da ifade etti.

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Reddit ve teknoloji forumlarında başka hasarlı cihazların fotoğrafları da paylaşıldı. Bazı görüntülerde katlanma hattı boyunca çatlaklar, bazılarında ise parlak beyaz piksel çizgileri görüldü.

APPLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ

The Verge’ün aktardığı bir incelemede, teknoloji içerik üreticisi CuriousHagi, iPhone Duo’nun menteşe mekanizmasını parçalarına ayırarak inceledi. İncelemede bazı bağlantı parçalarında kırılma ve menteşe ile destek plakası arasında temas izleri görüldü. Bu bulgular, menteşe mekanizmasının ekrana baskı uygulayarak hasara yol açmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Ancak çatlakların kesin nedeni henüz belirlenmedi.

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Apple'ın, 26 Ekim’de yaptığı açıklamada, iç ekranı etkileyen sorundan haberdar olduğunu ve bunun az sayıda cihazda görüldüğünü bildirdi. Şirket, sorun yaşayan kullanıcıları AppleCare’e yönlendirdi. Bazı kullanıcılar cihazlarının Apple Store’da yenisiyle değiştirildiğini aktardı.

SAMSUNG 100'DEN FAZLA DAYANIKLILIK TESTİ UYGULUYOR

Samsung ise yeni Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra ve Flip8 modellerinin 100’den fazla güvenilirlik testinden geçirildiğini açıkladı. Şirketin açıklamasına göre testler düşme, tekrarlanan katlama, basınç, nem ve yabancı parçacıklar gibi farklı koşulları kapsıyor.

Samsung, Galaxy Z Fold8 ve Fold8 Ultra modellerinde ekranın altında kullanılan Flex Titanium teknolojisinin de dayanıklılığı desteklediğini belirtti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Titanyum alaşımlı film ve titanyum plakadan oluşan bu yapının, katlanma için gereken esnekliği korurken ekranın basınç ve darbelere karşı korunmasına yardımcı olduğu ifade edildi.

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iPhone Duo’da katlanma izinin belirginleşmesi, ekran çatlağı bildirimlerinden farklı bir durum. Katlanma izinin görünür olması tek başına arıza anlamına gelmiyor. Telefonun uzun vadeli kullanımına ilişkin kapsamlı veriler henüz bulunmadığından, mevcut testler ve kullanıcı bildirimleri sorunun boyutunu kesin olarak ortaya koymuyor.