MEGA'nın zabıta olarak görev yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Murt, "MEGA çarşıya geldiğinden beri bayağı bir değişiklik oldu. Bizi teftiş ediyor, saçımıza, sakalımıza karışıyor. Etiketi olmayan ürünlerin etiketini takmamızı söylüyor. Bu beni güldürüyor, yakalıyor bizi. Müşterilerin çok hoşuna gidiyor, onunla sohbet ediyorlar. Mesela bir şey ikram etmek istediklerinde MEGA sadece yağ kullandığını, yiyip içemeyeceğini söylüyor. Bu da bizi güldürüyor." dedi.