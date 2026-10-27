Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi

        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi

        İstanbul'da, motosikletli 32 yaşındaki Yakup Özdoğan, önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptıktan sonra otomobilin önüne düştü. Ağır yaralanan Özdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özdoğan'ın ağabeyi Muhsin Özdoğan, "Olay 3 ayrı şoförü ilgilendiriyor. 1 şoför sıkıştırıyor, sağ tarafta park halindeki araca çarpıyor. Oradaki memurların aktardığına göre kardeşim motosikletin üzerinden düştükten sonra başka bir araç eziyor. Rahmetli abim de 10 yıl önce motor kazasından ölmüştü. Onun yanına defnedilecek" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 11:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi

        İstanbul'da kaza, 21 Ekim saat 00.00 sıralarında, Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Yakup Özdoğan (32) idaresindeki motosiklet, F.T.'nin kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı.

        SAVRULUP BAŞKA ARACIN ÖNÜNE DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre savrulup sürüklenen Özdoğan, C.Ç. kontrolündeki otomobilin önüne düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü Yakup Özdoğan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Hastanede tedavi altına alınan Yakup Özdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'na götürülen Özdoğan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        REKLAM

        "'MOTOSİKLETİM ARIZALI' DİYE BENİ ARADI"

        Ağabey Muhsin Özdoğan, "Arkadaşının yanına gidiyordu. Kazadan 1 saat önce beni aradı 'Motosikletim arızalı' dedi. Bende 'Yardıma geliyorum' dedim. Daha sonra kendisi 'Tamam ben hallettim' deyip yola koyulduktan 1 saat sonra kazayı yapmış. Hastane polisleri beni aradıktan sonra hemen gittim. Kaza motosiklet arızasından kaynaklı değil, 3 kişinin ifadesini almışlar.

        "BAŞKA BİR ARAÇ EZİYOR"

        Gerçekten acı bir durum, insan bu saatten sonra ne dese boş. Allah kimsenin başına vermesin. Olay 3 ayrı şoförü ilgilendiriyor. 1 şoför sıkıştırıyor, sağ tarafta park halindeki araca çarpıyor. Oradaki memurların aktardığına göre kardeşim motosikletin üzerinden düştükten sonra başka bir araç eziyor. Ama her şey tam belli değil. Belli olunca tekrar öğreneceğiz. Memleketi Malatya'ydı. Rahmetli abim de 10 yıl önce motor kazasından ölmüştü. Onun yanına defnedilecek" dedi.

        REKLAM

        MEMLEKETİ MALATYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

        Yakup Özdoğan, 23 Ekim Cuma günü memleketi Malatya’da Yeşiltepe Şehir Mezarlığı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sultangazi'de 2 araca çarpan kamyon bahçeye düştü

        İstanbul Sultangazi'de, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek 2 araca çarptıktan sonra bariyeri aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye düştü. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.(DHA)

        #Malatya
        #malatya haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Ara Seçimler öncesi anketlerden Trump'a kötü haber
        Ara Seçimler öncesi anketlerden Trump'a kötü haber
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı
        Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı
        Kurgu trafik kazalarıyla vurgun! Kiralık sürücü detayı!
        Kurgu trafik kazalarıyla vurgun! Kiralık sürücü detayı!
        Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane!
        Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane!
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        "Maç ilk yarıda bitebilirdi"
        "Maç ilk yarıda bitebilirdi"
        Lise öğrencisi Türkiye'nin en genç dergi hakemi oldu
        Lise öğrencisi Türkiye'nin en genç dergi hakemi oldu
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"
        Sanchez: Avrupa'nın Galya köyü olmaktan gurur duyuyoruz
        Sanchez: Avrupa'nın Galya köyü olmaktan gurur duyuyoruz
        Doblo yeniden 'Made in Türkiye' oldu
        Doblo yeniden 'Made in Türkiye' oldu
        Kaza yaptı
        Kaza yaptı
        Bakırköy Belediyesi'ne operasyon: 68 gözaltı
        Bakırköy Belediyesi'ne operasyon: 68 gözaltı
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        Bengü'den itiraf
        Bengü'den itiraf
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim