İstanbul'da kaza, 21 Ekim saat 00.00 sıralarında, Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Yakup Özdoğan (32) idaresindeki motosiklet, F.T.'nin kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı.

SAVRULUP BAŞKA ARACIN ÖNÜNE DÜŞTÜ

DHA'daki habere göre savrulup sürüklenen Özdoğan, C.Ç. kontrolündeki otomobilin önüne düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü Yakup Özdoğan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Yakup Özdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'na götürülen Özdoğan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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"'MOTOSİKLETİM ARIZALI' DİYE BENİ ARADI"

Ağabey Muhsin Özdoğan, "Arkadaşının yanına gidiyordu. Kazadan 1 saat önce beni aradı 'Motosikletim arızalı' dedi. Bende 'Yardıma geliyorum' dedim. Daha sonra kendisi 'Tamam ben hallettim' deyip yola koyulduktan 1 saat sonra kazayı yapmış. Hastane polisleri beni aradıktan sonra hemen gittim. Kaza motosiklet arızasından kaynaklı değil, 3 kişinin ifadesini almışlar.

"BAŞKA BİR ARAÇ EZİYOR"

Gerçekten acı bir durum, insan bu saatten sonra ne dese boş. Allah kimsenin başına vermesin. Olay 3 ayrı şoförü ilgilendiriyor. 1 şoför sıkıştırıyor, sağ tarafta park halindeki araca çarpıyor. Oradaki memurların aktardığına göre kardeşim motosikletin üzerinden düştükten sonra başka bir araç eziyor. Ama her şey tam belli değil. Belli olunca tekrar öğreneceğiz. Memleketi Malatya'ydı. Rahmetli abim de 10 yıl önce motor kazasından ölmüştü. Onun yanına defnedilecek" dedi.

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MEMLEKETİ MALATYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Yakup Özdoğan, 23 Ekim Cuma günü memleketi Malatya’da Yeşiltepe Şehir Mezarlığı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.