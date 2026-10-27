Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Eğitim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Lise öğrencisi Türkiye'nin en genç dergi hakemi oldu

        Lise öğrencisi Türkiye'nin en genç dergi hakemi oldu

        İzmirli 17 yaşındaki lise öğrencisi Melek Öztürk, bilimsel projeleriyle dikkat çekerek hakemli bir akademik derginin kadrosuna kabul edildi ve Türkiye'nin en genç akademik dergi hakemi oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 11:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Lise öğrencisi Türkiye'nin en genç dergi hakemi oldu

        İzmir'de yaşayan lise öğrencisi Melek Öztürk, internet dünyasında gerçekleştirdiği projelerle adından söz ettirerek akademik unvan zincirlerini kırdı ve dikkat çekici bir başarıya imza attı.

        Türkiye'nin akademik yayıncılık ağı DergiPark bünyesinde yer alan hakemli bir bilimsel dergi, Öztürk'ü hakem olarak kabul ederek resmi hakem kadrosuna dahil etti.

        ONCOMathRIX projesiyle daha önce gündeme gelen Melek Öztürk (17), projelerindeki bilimsel yaklaşımıyla akademik yayıncılık alanında da yer alıyor. Yaşıtları sınavlara hazırlanırken Öztürk, bilimsel makaleleri değerlendirme sürecinde görev alma fırsatı elde etti.

        REKLAM

        EN GENÇ HAKEM UNVANI

        Akademik dergi hakemlerinin yaşlarına yönelik incelemelerde Melek Öztürk'ten daha genç bir hakeme rastlanmaması üzerine Öztürk, Türkiye'nin en genç akademik dergi hakemi oldu.

        Öztürk'ün, görevi kapsamında bilimsel makalelerin değerlendirme sürecinde aktif rol alması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fatih'te kıraathanede merdivenlerden düşen kişi hayatını kaybetti

        Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) – FATİH'te kıraathanede merdivenlerden inerken düşen Sedat Asabi (64) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İş yeri sahibi, Asabi'nin tuvalet ihtiyacını gidermek için alt kata indiği sırada düştüğünü söyledi. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken, A...
        #İzmir
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Ara Seçimler öncesi anketlerden Trump'a kötü haber
        Ara Seçimler öncesi anketlerden Trump'a kötü haber
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı
        Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı
        Kurgu trafik kazalarıyla vurgun! Kiralık sürücü detayı!
        Kurgu trafik kazalarıyla vurgun! Kiralık sürücü detayı!
        Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane!
        Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane!
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        "Maç ilk yarıda bitebilirdi"
        "Maç ilk yarıda bitebilirdi"
        Lise öğrencisi Türkiye'nin en genç dergi hakemi oldu
        Lise öğrencisi Türkiye'nin en genç dergi hakemi oldu
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"
        Sanchez: Avrupa'nın Galya köyü olmaktan gurur duyuyoruz
        Sanchez: Avrupa'nın Galya köyü olmaktan gurur duyuyoruz
        Doblo yeniden 'Made in Türkiye' oldu
        Doblo yeniden 'Made in Türkiye' oldu
        Kaza yaptı
        Kaza yaptı
        Bakırköy Belediyesi'ne operasyon: 68 gözaltı
        Bakırköy Belediyesi'ne operasyon: 68 gözaltı
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        Bengü'den itiraf
        Bengü'den itiraf
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim