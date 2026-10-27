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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi

        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi

        Antalya'nın Akseki ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu çiftin otomobili, yolun yaklaşık 15 metre aşağısına yuvarlanmış halde bulundu. Kazada 85 yaşındaki Ahmet Şen hayatını kaybederken, eşi Teslime Şen yaralandı. Şen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çifte, uçurumdan gelen sesle ulaşıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 11:21 Güncelleme:
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        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi

        Antalya'da edinilen bilgiye göre, Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Şen (85) ve eşi Teslime Şen, dün öğle saatlerinde Manavgat'taki yakınlarının yanına gitmek üzere otomobille yola çıktı.

        YAKINLARI KAYIP İHBARINDA BULUNDU

        İHA'da yer alan habere göre çiftten uzun süre haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı Taşlıca Karakolu ekipleri ve çiftin yakınları arama çalışması başlattı.

        UÇURUMDAN GELEN SESLE ULAŞTILAR

        Arama yapan yakınları, Oymapınar Barajı yakınlarındaki Taşbaşı mevkiinde yolun sağ tarafındaki uçurumdan gelen ses üzerine bölgeye yöneldi.

        Yakınları, Ahmet Şen'in kullandığı otomobilin keskin virajda yaklaşık 15 metre aşağıya yuvarlanarak bir kayaya takıldığını gördü. Otomobilin bulunduğu yere inen yakınları, Ahmet Şen'i araç dışında cansız halde bulurken, araç içerisinde yaralı halde bulunan eşi Teslime Şen'i çıkardı.

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        YARALI EŞ HASTANEYE KALDIRILDI

        Teslime Şen, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin de yardımıyla ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Olayı duyan çiftin yakınları ve mahalle sakinleri de bölgeye geldi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Manavgat Pazarcılar Odası Kurucu Başkanı Adem Şen'in amcası olan Ahmet Şen'in cenazesi, jandarma olay yeri inceleme ekipleri, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından AFAD ekipleri tarafından yola çıkarıldı. Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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