Eski İsviçre Güzeli'nden Donald Trump'a cinsel saldırı suçlaması

ABD'de Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'ndeki Demokrat Partililer, Donald Trump'ın, cinsel suçlu Jeffrey Epstein'in seks ticareti operasyonuyla iddia edilen bağlantılarını inceleyen yeni bir rapor yayımladı.

"GÜZELLİK YARIŞMASI AVLANMA ALANIYDI"

Raporda, eski İsviçre Güzeli Beatrice Keul'un, Trump'ın Kasım 1993'te New York'taki bir otelde kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği bilgisi yer aldı. Rapor, Keul'un anlatımını ilk kez ayrıntılı olarak sundu. Buna göre Keul, Trump, Epstein ve diğerlerinin, 16 ila 22 yaş arası genç kızlar için düzenlenen Donald J. Trump Amerikan Rüyası Güzellik Yarışması'nı "savunmasız genç kadın ve kız çocuklarını avlamak için bir 'avlanma alanı'" olarak kullandıklarını iddia etti.

REKLAM

Beatrice Keul ve Donald Trump, 1993'te American Dream Dünya Finalleri sırasında otelde

"EPSTEIN'LE İLGİLİ HER ŞEYDEN AKLANDI"

Trump, Keul'un iddialarıyla bağlantılı olarak bugün dek herhangi bir suçtan yargılanmadı. Beyaz Saray sözcüsü Lauren Bis, iddiaları reddeden açıklamasında, “Bu iddiaların hiçbiri doğru değil. Bu 'rapor', Trump'ın tarihi başarılarıyla ivme kazanan Cumhuriyetçilerin yükselişinden Amerikalıların dikkatini dağıtmak için çılgın Demokratların çaresiz bir girişiminden başka bir şey değil. Başkan, Jeffrey Epstein'i Mar-a-Lago'daki kulübünden kovdu, çünkü o bir sapıktı ve Epstein ile ilgili her şeyden tamamen aklandı" dedi.

Rapora göre, Keul 24 yaşındaydı ve Jill Harth tarafından Kasım 1993'te Atlantic City ve New York'ta düzenlenen güzellik yarışmasına katılmak üzere davet edildiğinde model ve finansal hizmetler uzmanı olarak çalışıyordu.

REKLAM

"TRUMP BANA VAATLERDE BULUNDU"

Raporda yer alan ve komite personeliyle yaptığı bir röportajda Keul'ün anlattığına göre, o dönemde Trump'a ait olan Plaza Oteli'nde düzenlenen bir basın yemeği sırasında Trump, Keul'e yaklaşarak vize almasına ve New York Üniversitesi'ne kabul edilmesine yardımcı olacağına söz verdi. Epstein'in de kısa bir süre sonra Keul'e yaklaşarak benzer vaatlerde bulunduğu, hatta Mar-a-Lago'daki bir partiye davet ettiği iddia edildi.

Yine iddiaya göre, aynı günün ilerleyen saatlerinde, bir Trump temsilcisi Keul'ü kendisiyle görüşmek üzere üst kata davet etti. Rapora göre, Keul bu görüşmenin kariyerini ve eğitimini ilerletmesine yardımcı olabileceğine inanıyordu. Keul, bir süite girdikten sonra, Trump'ın onu arkadan yakalayıp saldırdığı, elbisesini yırttığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kanama ve morluklara neden olduğunu iddia etti. Keul'e göre, saldırının ardından Trump, kendisine vize ve New York Üniversitesi'ne kabul konusunda yardım edeceğine dair sözlerini tekrarladı ve ondan sessiz kalması için söz aldı.

Rapora göre Keul, yarışmayı dehşet içinde ve sersemlemiş bir halde bitirdi ve İsviçre'ye döndü.

REKLAM

"ÜLKEME DÖNÜNCE DE BENİ ARADI"

Birkaç hafta sonra Hawaii'de Trump'ın sponsorluğunda düzenlenen başka bir güzellik yarışmasına katılmayı reddetti. İddia edilen saldırıdan birkaç ay sonra Trump, İsviçre'deyken onu aradı ve tekrar vize almasına ve üniversiteye kabul edilmesine yardımcı olmayı teklif etti, ancak Keul bunu reddetti.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Demokratlarının raporu, iddiaları desteklediğini söylediği diğer anlatımlara da atıfta bulundu. Bunlar arasında makyaj sanatçısı Jill Harth'ın Trump'a karşı 1997'de açtığı cinsel saldırı davası da yer alıyor.

Rapor ayrıca, Trump'ın Keul'e verdiği iddia edilen vaatlerle, Epstein'in mağdurları işe almak ve kontrol etmek için eğitim ve kariyer fırsatları vaatlerini kullandığını komiteye anlatan kadınların ifadeleri arasında karşılaştırmalar yaptı.