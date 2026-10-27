Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Külliye'de görüşüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 14.15'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi
Giriş: 27 Ekim 2026 - 13:20 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecektir" ifadelerini kullandı.
Görüşme saat 14.15'te başladı.
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