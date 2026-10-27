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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Süper Lig tarihinde zirve el değiştirdi! En çok galibiyet Galatasaray'da

        Süper Lig tarihinde zirve el değiştirdi! En çok galibiyet Galatasaray'da

        Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek lig tarihinde 1315. galibiyetine ulaştı. Sarı-kırmızılılar bu istatistikle birlikte sarı-lacivertlileri geride bırakarak lig tarihinde en fazla maç kazanan takım ünvanının da yeni sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 11:43 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, ligin 69 sezonluk tarihindeki 1315. galibiyetine ulaşırken, sarı-lacivertli ekibi geride bırakarak lig tarihinde en fazla maç kazanan takım ünvanının da yeni sahibi oldu.

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        Bu alanda sarı-kırmızılı ekibi 1.314 galibiyetle Fenerbahçe, 1.226 galibiyetle Beşiktaş ve 882 galibiyetle Trabzonspor takip ediyor.

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        TÜM ZAMANLARIN PUAN CETVELİNDE F.BAHÇE'YE YAKLAŞTI

        Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyetle Süper Lig'de tüm zamanların puan durumunda sarı-lacivertli ekiple arasındaki puan farkını 18'e indirdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından tüm zamanların puan durumunda 4.036 puana ulaştı.

        Bu alanda ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılı ekibin, 1959 yılından bugüne kadar Süper Lig'de 4.054 puan toplayan Fenerbahçe ile arasında 18 puan bulunuyor.

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        OKAN BURUK'LA BİRLİKTE GALİBİYET SAYISINDA F.BAHÇE'Yİ GEÇTİ

        Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un takımın başına gelmesiyle Süper Lig tarihinin en fazla maç kazanan ekibi konumuna geldi.

        Okan Buruk'un takımın başına geçtiği 2022-2023 sezonu öncesi lig tarihinde toplamda Galatasaray'ın 1193, Fenerbahçe'nin ise 1206 galibiyeti bulunuyordu.

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        Buruk'un yönetimindeki Galatasaray 2022-2023'te 28, 2023-2024'te 33, 2024-2025'te 30 ve 2025-2026'da da 24 galibiyetle Süper Lig'i tamamladı.

        Bu sezon ise ligde 7 maç kazanan Buruk'un Galatasaray'ı, 2022-2023'ten beri bu organizasyonda 122 galibiyeti hanesine ekledi.

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        SÜPER LİG TARİHİNİN EN ÇOK GOL ATAN 2. TAKIMI

        Galatasaray, 1959 yılından bugüne kadarki süreçte Süper Lig'de en fazla gol atan ikinci takım oldu.

        Lig tarihinde geride kalan 2.275 maçta 4.085 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, bu alanda 4.134 gol atan Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

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        LİDERLİK REKORU G.SARAY'DA

        Süper Lig tarihinde Galatasaray, 676 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım oldu.

        Lig tarihinde liderlik sıralamasında Fenerbahçe 588 haftayla ikinci, Beşiktaş 440 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 240 haftayla dördüncü sırada yer aldı.

        Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca bu sezonun 9 haftasının 6'sını lider tamamladı.

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        EN FAZLA ŞAMPİYON OLAN TAKIM G.SARAY

        Galatasaray, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk kazanan takım ünvanını elinde bulunduruyor.

        Ligde 26 kez sezonu zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin (19) 7 şampiyonluk önünde zirvede yer alıyor. Beşiktaş 16 şampiyonlukla üçüncü, Trabzonspor 7 şampiyonlukla dördüncü sırada geliyor.

        Bursaspor ve İstanbul Başakşehir, birer şampiyonluğa ulaştı.

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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Habertürk'ün "Haber Hattı" programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        #fenerbahçe
        #galatasaray
        #beşiktaş
        #süper lig
        #trabzonspor
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