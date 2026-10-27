Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hamaney'den "ne savaş ne barış" durumuna son verilmesi mesajı

        Hamaney'den "ne savaş ne barış" durumuna son verilmesi mesajı

        İran lideri Hamaney Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ile görüştü. Hamaney, savaşın sona erdirilmesi ve "ne savaş ne barış" durumuna son verilmesi için İranlı yetkililerin öne sürdüğü şartların uygulanıp uygulanmadığının takip edilmesi gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 14:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hamaney'den "ne savaş ne barış" durumuna son verilmesi mesajı

        İran lideri Mücteba Hamaney'in, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile ulusal ve uluslararası konular hakkında görüştüğü bildirildi.

        İran lideri Hamaney'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hamaney'in Rızai ile yaptığı görüşmede, "ulusal birliğin güçlendirilmesi, halk ile yöneticiler arasında güvenin karşılıklı olarak sağlanması, anayasal çerçevede ülke sorunlarının çözümünde Cumhurbaşkanı başta olmak üzere yöneticilere destek olunması, Hürmüz Boğazı’ndaki yönetimle birlikte ulusal güvenliğin korunması ve komşu ülkelerle karşılıklı çıkar ilişkisi çerçevesinde ilişkilerin geliştirilmesi" konuları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası meseleler ele alındı.

        REKLAM

        Hamaney, savaşın sona erdirilmesi ve "ne savaş ne barış" durumuna son verilmesi için İranlı yetkililerin öne sürdüğü şartların uygulanıp uygulanmadığının takip edilmesi gerektiğini belirtti.

        Rızai ise Hamaney’e ülkenin mevcut durumu ile ilgili bir rapor sunarak, İran’ın bölge güvenliğinin bölge ülkelerine dayanması stratejisinin devam ettirilmesi yönündeki politikası hakkında bilgi verdi.

        Görüşmenin ne zaman gerçekleştirildiği konusunda ise bilgi verilmedi.

        Hamaney bir önceki görüşmesini İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kaibaf ile gerçekleştirmişti.

        Hamaney ile görüştüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Kalibaf, görüşmede, vekil güçlerin durumu (direniş cephesi), diplomasi, müzakereler ve ekonomik planla ilgili sorunlar ile deniz ablukasına ilişkin konuların ele alındığını dile getirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Saadettin Saran adliyeye geldi

        Sadettin Saran, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yargılandığı davanın duruşması için adliyeye geldi.(DHA)

        #iran
        #Hamaney
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüyor
        Rezidansta tetiği çekti 3 saat sonra öldürüldü
        Rezidansta tetiği çekti 3 saat sonra öldürüldü
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        Süper Lig tarihinde zirve el değiştirdi!
        Süper Lig tarihinde zirve el değiştirdi!
        Derbiyi izlerken hortuma yakalandılar!
        Derbiyi izlerken hortuma yakalandılar!
        Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası
        Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası
        2026'nın yaşayan en seksi erkeği: Noah Wyle
        2026'nın yaşayan en seksi erkeği: Noah Wyle
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        91 yaşındaki yaşlı kadına hemşire dayağı!
        91 yaşındaki yaşlı kadına hemşire dayağı!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Güzellik kraliçesinden suçlama
        Güzellik kraliçesinden suçlama
        Kazanan da kaybeden de borsada kayıp
        Kazanan da kaybeden de borsada kayıp
        230 bin liralık telefonda şikayetler artıyor
        230 bin liralık telefonda şikayetler artıyor
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"