Fenerbahçe'den derbi açıklaması: Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!

Derbi sonrası saha karıştı! Haberi Görüntüle

Fenerbahçe derbi sonrasında yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, "Derbinin rekabeti ve gerginliği, hiç kimseye futbolcularımıza saldırma hakkı vermez. Yaşananlar, “derbi gerginliği” denilerek geçiştirilemez. Rakip takım mensuplarının bu tutumu, gerilimi düşürmek yerine olayları körüklemiştir. Türk futbolunun sükûnete ihtiyaç duyduğu bir dönemde kulübümüz sorumlulukla hareket ederken, galip bir takımın misafirperverliğine yakışmayan bu davranışlar cezasız kalmamalıdır." ifadelerini kullandı.

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İşte Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı:

"Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasında futbolcularımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları şiddetle kınıyoruz.

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Kerem Aktürkoğlu’na yönelik sözlü saldırıyla başlayan, Galatasaray analiz ekibinden Serhat Doğan’ın Matteo Guendouzi’ye saldırısıyla tırmanan ve Abdülkerim Bardakçı’nın futbolcumuzun saçını çekmesiyle devam eden olaylar kabul edilemez.

Derbinin rekabeti ve gerginliği, hiç kimseye futbolcularımıza saldırma hakkı vermez. Yaşananlar, “derbi gerginliği” denilerek geçiştirilemez. Rakip takım mensuplarının bu tutumu, gerilimi düşürmek yerine olayları körüklemiştir.

Türk futbolunun sükûnete ihtiyaç duyduğu bir dönemde kulübümüz sorumlulukla hareket ederken, galip bir takımın misafirperverliğine yakışmayan bu davranışlar cezasız kalmamalıdır.

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Olaylara karışan herkesin eylemleri eksiksiz biçimde incelenmeli, sorumlular hakkında gerekli disiplin yaptırımları hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanmalıdır.

Türk futbolunda şiddeti önlemenin yolu, sorumlularını cezasız bırakmamaktır."

NELER YAŞANDI?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında dün yapılan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yine çıkan kartlar dikkati çekti. RAMS Park'taki müsabakayı sarı-kırmızılı ekip, 2-1 kazandı. Karşılaşmadan iki takımın futbolunun dışında bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylar ve çıkan kartlar akıllarda kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun bilgi ekranında hakem raporunun yer almasıyla derbinin faturası da resmi olarak netleşti.

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Hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği derbinin 90 dakikalık bölümünde Galatasaray'dan Davinson Sanchez ve Rafael Leao, Fenerbahçe'den ise İrfan Can Kahveci, Milan Skriniar, Nelson Semedo ile N'Golo Kante sarı kart gördü.

Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla sarı-lacivertli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile sarı-kırmızılı oyuncu Roland Sallai arasında başlayan gerginlik, diğer oyuncuların da katılımıyla büyüdü. Arbedenin yaşandığı olaylardan sonra Kerem ve Sallai sarı kart gördü. Birbirine fiziksel müdahalede bulunan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçeli Archie Brown'a da kırmızı kart gösterildi.