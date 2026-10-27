Derbinin faturası ağır olabilir: Gözler PFDK sevklerinde!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında dün yapılan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yine çıkan kartlar dikkati çekti.

Türk futbolunun iki köklü çınarının tarihi rekabetinde 407. derbi geride kaldı. RAMS Park'taki müsabakayı sarı-kırmızılı ekip, 2-1 kazandı. Karşılaşmadan iki takımın futbolunun dışında bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylar ve çıkan kartlar akıllarda kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun bilgi ekranında hakem raporunun yer almasıyla derbinin faturası da resmi olarak netleşti.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği derbinin 90 dakikalık bölümünde Galatasaray'dan Davinson Sanchez ve Rafael Leao, Fenerbahçe'den ise İrfan Can Kahveci, Milan Skriniar, Nelson Semedo ile N'Golo Kante sarı kart gördü.

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Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla sarı-lacivertli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile sarı-kırmızılı oyuncu Roland Sallai arasında başlayan gerginlik, diğer oyuncuların da katılımıyla büyüdü. Arbedenin yaşandığı olaylardan sonra Kerem ve Sallai sarı kart gördü. Birbirine fiziksel müdahalede bulunan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçeli Archie Brown'a da kırmızı kart gösterildi.

SEVKLER GÜN İÇİNDE YAPILACAK

HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in aktardığı bilgiye göre, Galatasaray-Fenerbahçe maçının bitiminde yaşanan olaylarla ilgili Temsilciler Kurulu raporunu hazırlayarak Hukuk Kurulu'na gönderdi. Hukuk Kurulu'da raporları inceleyerek gün içinde PFDK'ya sevkleri yapacak. Kırmızı kart gören Abdülkerim ve A.Brown'ın sevklerine kesin olarak bakılırken, yayıncı kuruluş görüntülerine bakarak Kerem ve Sallai'nin de sevkleri söz konusu olabilir.Raporda sahaya yabancı madde atılmadığına, meşale yakılmadığına ve çıkan olaylarda seyircinin olmadığına dikkat çekildi.

GÖZLER DİSİPLİN SEVKLERİNDE

Derbinin olaylı şekilde kapanmasının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliğinin disiplin sevklerine çevrildi.

Mücadele sonrası çıkan olaylara iki takımdan futbolcuların yanı teknik ekipler de dahil oldu.

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Hakem ve gözlemci raporlarının Hukuk Müşavirliğine ulaşmasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevkler açıklanacak.

Derbi sonrasında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'ın hangi maddeden disipline verileceği merak konusu oldu. İki futbolcu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesinden "Sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle sevk edilmeleri durumunda 1 ile 3 maç, 45. madde olan "Kavga"dan sevk edilmeleri durumunda 3 ila 5 maç ceza verilmesi gündeme gelecek.

Disiplin sevki 44. madde olan "saldırıdan" sevk edilmeleri durumunda ise verilecek ceza, 5 ila 10 müsabakaya kadar çıkacak.

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Ayrıca yayıncı kuruluş görüntüleri ve gözlemci raporlarından farklı futbolcu veya teknik ekip görevlilerine cezalar da verilebilir.

DERBİLERİN FATURASI AĞIR ALIYOR

İki takım arasındaki son 15 derbide 4 teknik direktör ile 19 futbolcuya men cezaları verildi.

Gergin geçen derbilerden sonra PFDK'nin verdiği ve Tahkim Kurulundan onanan kararlara göre Galatasaray'a 8 milyon 130 bin lira, Fenerbahçe'ye ise 13 milyon 359 bin lira para cezası verildi. Fenerbahçe'ye 7, Galatasaray'a ise 3 maç seyircisiz oynama cezası kesildi.

Derbilerin ardından en ağır faturalar teknik adam ve futbolculara çıktı. Tarihi rekabetteki son 15 derbide Fenerbahçe'de teknik direktörler Jose Mourinho'ya 5, Ersun Yanal'a 1, antrenörler Salvatore Foti ve Sandro Zufic dörder maç men cezası uygulandı. Futbolcularda Volkan Demirel, Mert Hakan Yandaş ve Jailson sekizer, Roberto Soldado 6, Raul Meireles'e 4, Ederson, Fred ve İrfan Can Eğribayat'a üçer, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Kahveci, Bruno Alves'e ikişer, Deniz Türüç'e 1 maç men cezası verildi.

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Galatasaray'da da teknik direktörler Fatih Terim'e 15, Okan Buruk'a 1 maç men, antrenörler Hasan Şaş'a 9, Serhat Doğan'a 1 maç men cezası kesildi. Futbolcular Engin Baytar'a 11, Ryan Donk 6 maç, Badou Ndiaye 5 maç, Sabri Sarıoğlu 4, Garry Rodrigues 3 maç men, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a birer maç men cezası uygulandı.