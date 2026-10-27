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        Haberler Gündem 3. Sayfa Maktul 14, katili 15 yaşında! Akran cinayetinden kan davası çıktı

        Maktul 14, katili 15 yaşında! Akran cinayetinden kan davası çıktı

        Ankara'da, 14 yaşındaki Arda Olgan'ın, 15 yaşındaki Anıl Azam Y. tarafından parkta tabancayla vurularak öldürüldüğü kavgaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Arda Olgan'ın babasının, 11 yıl önce düğünde havaya ateş ederken kazara Anıl Azam Y.'nin ailesinden birinin ölümüne neden olduğu, bu yüzden cezaevinde bulunduğu, olayın da bu nedenle yaşandığı ileri sürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 15:08 Güncelleme:
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        Maktul 14, katili 15 yaşında! Akran cinayetinden kan davası çıktı

        Ankara'nın Mamak ilçesi Plevne Caddesi'ndeki parkta, dün akşam saatlerinde Arda Olgan (14) ile Anıl Azam Y. (15), telefonda tartıştıktan bir süre sonra parkta buluştu. İki çocuk arasında burada da devam eden tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

        SİLAHLA GELDİ ATEŞ AÇTI

        DHA'daki habere göre Anıl Azam Y. yanında getirdiği tabancayla Olgan’a ve yanındaki H.Y.’ye (14) ateş etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        6 KURŞUNLA 14 YAŞINDA HAYATA VEDA

        Vücuduna 6 kurşun isabet eden Olgan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arda Olgan'ın cenazesi inceleme sonrası otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Bacağından yaralanan H.Y.'nin sağlık durumunun uyu olduğu belirtildi.

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        15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Olayın ardından kaçan Anıl Azam Y., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        11 YILLIK HUSUMET

        Cinayetin nedeninin iki aile arasındaki husumetten kaynaklandığı iddia edildi. Arda Olgan’ın babasının, 11 yıl önce bir düğünde havaya ateş açtığı ve kazara Anıl Azam Y.'nin ailesinden birini öldürdüğü için cezaevinde olduğu ifade edildi. İki aile arasında bu yüzden husumet oluştuğu, Arda Olgan ve Anıl Azam Y.'nin de önce bu yüzden telefonda tartıştığı, sonra da parkta buluştuklarında olayın yaşandığı ileri sürüldü.

        Görgü tanığı Turan Emir İnce, olay sırasında dükkanın önünde olduğunu söyleyerek, "8 el silah sesi duydum. Mahalleli seslerin geldiği yere gitmeye başladı. Çocukların kaçtığını gördüm. Cinayeti işleyen çocuk gözümün önünden koşarak geçti. Elinde silah vardı. Parka gittiğimde vurulan çocuğun yerde yattığını gördüm. Anlattıklarına göre, karnından 2, sırtından da 4 defa vurmuş. Olayın kan davası nedeniyle olduğu söyleniyor. Ölen çocuğun babası bu yüzden cezaevindeymiş" dedi.

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        Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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