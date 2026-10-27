Fenerbahçe'de hareketli saatler: İsmail Kartal'dan istifa kararı gelebilir!

Fenerbahçe'de derbi mağlubiyeti sonrası hareketli saatler yaşanıyor.

HT Spor Muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgiye göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan istifa kararı gelebilir.

💥 Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan istifa kararı gelebilir!



🎙️ @1esrakose: Sarı-lacivertlilerde şu aşamada Samandıra'da bir hareketlilik söz konusu. Mevcut tabloyla ilgili bir durum değerlendirmesi yapılıyor. Bu süreçte İsmail Kartal'ın istifa kararı çıkabilir. Kulislerde… pic.twitter.com/koijXo9khj — HT Spor (@HTSpor) October 27, 2026

"KARTAL İSTİFA EDERSE, YÖNETİM GERİ ÇEVİRMEYECEK"

Fenerbahçe'deki son gelişmeler hakkında HT Spor canlı yayınına bağlanarak bilgi veren Esra Köse, şu ifadeleri kullandı:

"Sarı-lacivertlilerde şu aşamada Samandıra'da bir hareketlilik söz konusu. Mevcut tabloyla ilgili bir durum değerlendirmesi yapılıyor. Bu süreçte İsmail Kartal'ın istifa kararı çıkabilir. Kulislerde konuşulan bilgiler var. İsmail Kartal'ın istifa kararı alması halinde yönetimin bu istifa kararını geri çevirmemesi bekleniyor"

💥 Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan istifa kararı gelebilir!



🎙️ @1esrakose: İstifa gündeminin oluşmasının ardından yeni teknik direktör için bazı isimler konuşulmaya başlandı. Aykut Kocaman, Montella, Abdullah Avcı gibi isimler telaffuz ediliyor; ancak şu an itibarıyla bu… https://t.co/BnnipPTyO1 pic.twitter.com/akQzmQprpy — HT Spor (@HTSpor) October 27, 2026

"AYKUT KOCAMAN, MONTELLA, ABDULLAH AVCI..."

"İstifa gündeminin oluşmasının ardından yeni teknik direktör için bazı isimler konuşulmaya başlandı. Aykut Kocaman, Montella, Abdullah Avcı gibi isimler telaffuz ediliyor; ancak şu an itibarıyla bu isimlerle ilgili somut bir gelişme ya da sıcak bir arayışın söz konusu olmadığını söyleyelim. Çünkü burada öncelikle İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili kararın netleşmesi bekleniyor. Bu akşam artık bu durumun netleşmesini bekliyoruz."

NELER YAŞANDI?

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma mücadelesinin ardından istifa etmişti. Yönetimin de desteğiyle istifa kararından vazgeçen İsmail Kartal tekrardan takımın başına dönmüştü.

Ardından ligde Gaziantep FK ile berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı Aston Villa mücadelesinden ise 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Daha sonra oynana Slavia Prag mücadelesi ise yenen son dakika golüyle 2-2 sona erdi. Son olarak derbi mücadelesinde Galatasaray'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifası tekrardan gündeme geldi.