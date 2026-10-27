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        Haberler Gündem Güncel Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu

        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu

        Batman'da sigorta dolandırıcılığı ortaya çıkarıldı. İddiaya göre araçları bilerek çarpışmış gibi gösteren ve sahte kaza fotoğraflarıyla sigorta şirketlerinden para alan çete çökertildi. 41 trafik kazasının mercek altına alındığı soruşturmada 48 şüpheli gözaltına alındı. Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberi...

        Giriş: 27 Ekim 2026 - 16:15 Güncelleme:
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        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu

        Batman'da sigorta vurgunu için kurulan düzenek, film sahnelerini aratmadı. Şüpheliler, kamera bulunmayan noktaları seçerek araçları kaza yapmış gibi gösterdi. Fotoğrafların gerçekçi olması için ise özel çaba harcadı.

        AMAÇLARI HAKSIZ ÖDEME ALMAK

        Amaç da sigorta şirketlerinden haksız ödeme almaktı. Başsavcılık, şüphelilere ait MASAK verileri, telefon trafiği ve araç devirlerini tek tek inceledi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden alınan şüpheli kaza tutanaklarına bakıldı.

        Sözde kazalara karışan kişiler arasındaki milyonlarca liralık para hareketleri, soruşturmanın en önemli delilleri arasına girdi.

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        65 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

        Tespitlerin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 41 olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        48 şüpheli gözaltına alınırken, 17 şüpheli hakkında arama çalışmaları sürüyor.

        Adana’da da 76 trafik kazasının kurgulandığına ilişkin bulgulara ulaşılmış operasyon gerçekleştirilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç yapılanmalarının tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması, suçtan kazanç sağlayanların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaların süreceği mesajını vermişti.

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        #Batman
        #sigorta
        #Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
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