Batman'da sigorta vurgunu için kurulan düzenek, film sahnelerini aratmadı. Şüpheliler, kamera bulunmayan noktaları seçerek araçları kaza yapmış gibi gösterdi. Fotoğrafların gerçekçi olması için ise özel çaba harcadı.

AMAÇLARI HAKSIZ ÖDEME ALMAK

Amaç da sigorta şirketlerinden haksız ödeme almaktı. Başsavcılık, şüphelilere ait MASAK verileri, telefon trafiği ve araç devirlerini tek tek inceledi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden alınan şüpheli kaza tutanaklarına bakıldı.

Sözde kazalara karışan kişiler arasındaki milyonlarca liralık para hareketleri, soruşturmanın en önemli delilleri arasına girdi.

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65 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Tespitlerin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 41 olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

48 şüpheli gözaltına alınırken, 17 şüpheli hakkında arama çalışmaları sürüyor.

Adana’da da 76 trafik kazasının kurgulandığına ilişkin bulgulara ulaşılmış operasyon gerçekleştirilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç yapılanmalarının tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması, suçtan kazanç sağlayanların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaların süreceği mesajını vermişti.