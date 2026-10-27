Kız meselesi yüzünden cinayet! Eski arkadaşların kavgasında 1 ölü, 2 yaralı!

İstanbul Avcılar'da bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı bıçaklı kavganın perde arkası ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay, 23 Ekim'de Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Birbirlerini önceden tanıyan ve arkadaş oldukları öğrenilen kişiler arasında geçmişte kız meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında birbirlerine küfür eden taraflar arasında husumet başladı.

SOKAKTA KARŞILAŞINCA KAVGA ÇIKTI

Aralarında husumet bulunan kişiler, 23 Ekim'de Ambarlı Mahallesi'nde karşılaştı. Geçmişte yaşanan tartışmanın yeniden gündeme gelmesi üzerine taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçak kullanılması üzerine Hızır İbrahim Uyanık (36), E.Ö. (40) ve G.S. (37) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Hızır İbrahim Uyanık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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KAVGA ANLARI KAMERADA

Bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın yaşandığı sokaktaki güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, sokakta bulunan kişiler arasında yaşanan hareketlilik ve kavga sırasında meydana gelen arbede dikkat çekti. Görüntüler, olayın nasıl geliştiğinin araştırılmasında da incelemeye alındı.

EKİPLER, ŞÜPHELİNİN İZİNİ SÜRDÜ

Cinayetin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını ve taraflar arasındaki bağlantıları inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen kişinin B.H. (36) olduğunu belirledi. Şüphelinin izini süren Cinayet Büro ekipleri, B.H.'nin Esenyurt'ta bulunduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda olayda kullanıldığı belirlenen bıçak da ele geçirildi.

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CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan B.H., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.