Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane'in arkasındaki güç: Çocukluk aşkı olan eşi Katie Goodland ve dört çocuğu
Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı Harry Kane, 2025-2026 sezonunun en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünü alırken duygusal bir konuşma yaptı, çocukluk aşkı olan eşine "En büyük desteğim sensin" diye hitap etti. İşte, yıldız golcünün özel hayatındaki destek mekanizmasına dair bilinmeyenler...
İngiltere'nin en iyi futbolcularından biri kabul edilen Harry Kane, 25 yıl sonra ilk kez Ballon d'Or'u (Altın Top) kazanan İngiliz sporcu olarak tarihe geçti.
33 yaşındaki oyuncu, Londra'da düzelenen törende ödülünü alırken duygusal bir konuşma yaparak, "Eşim Kate'e, en iyi arkadaşıma... Birlikte iniş çıkışlar yaşadık. En büyük desteğim sensin ve bunu benden daha çok istediğini hissettim" dedi.
İngiltere Milli Takımı kaptanı, çocukluk aşkı Katie Goodland ve dört çocuğuyla birlikte sıcak bir aile hayatı yaşıyor. Eşi Kate, futbolcunun maçlarında sık sık yüksek sesle tezahürat yaparken ve turnuvalarda onunla birlikte seyahat ederken görülüyor.
ÇOCUKLUK AŞKI
Peki Harry Kane'in arkasındaki en büyük güç olan eşi Katie Goodland ile nasıl tanıştılar?
Kate ve Harry ikilisi, birbirlerinin çocukluk aşkları. İkisi de Londra'daki Larkswood İlkokulu'nda öğrenim gördü, daha sonra David Beckham'ın da eğitim gördüğü Chingford Foundation School'a gitti. Okul yıllarından kalma eski bir fotoğrafta, ikilinin gençlik yıllarında futbol efsanesiyle tanıştığı görülüyor.
Kane, 2017'de çocukluk aşkını bulduğu için ne kadar şanslı hissettiğini açıklamıştı. "Şu anda bekar olsaydım ve insanlarla tanışsaydım, onların benimle doğru nedenlerle birlikte olup olmadıklarını asla bilemezdim" diyen Kane, "Para mı önemli? Bunu asla bilemezsin. Bu yüzden çocukluk aşkımla birlikte olduğum için şanslıyım" ifadesini kullanmıştı.
"RUH EŞİMİ BULDUM"
İkili, Haziran 2019'da evlendi. Katie Goodland, o zamanlar sosyal medya mesajında, "Ruh eşimi buldum, hayatımın en güzel günlerinden biri! Hayallerimi gerçekleştirdiğin için teşekkür ederim, mükemmelsin" diye yazmıştı.
Çiftin 2017 doğumlu Ivy ve 2018 doğumlu Vivienne adında iki kızı, 2020 doğumlu Louis ve 2023 doğumlu Henry adında iki oğlu var.
Kane ve 33 yaşındaki eşi Katie Goodland, çocuklarıyla birlikte Almanya'da yaşıyor. Alman futbol takımı Bayern Münih'te forvet olarak forma giyen Kane, daha önce İngiliz takımı Tottenham'da oynamıştı. Bu nedenle aile Londra'nın kuzeyinde, içinde lüks bir spor salonu bulunan 17 milyon sterlinlik bir evde yaşıyordu.
Kane'in Alman takımına transferinin ardından, aile, "Bavyera'nın Beverly Hills'i" olarak adlandırılan bir bölgede, 30 milyon sterlinlik bir malikanede yaşıyor.
Spor bilimleri eğitimi alan Katie Goodland, kişisel antrenör olarak çalışmaya başladı. Zaman zaman Instagram takipçileriyle egzersiz ipuçları paylaşıyor. Goodland ayrıca, Harry Kane Vakfı yararına bir koleksiyon oluşturmak için bir mücevher markasıyla işbirliği yaptığını da duyurdu.