Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane'in arkasındaki güç: Çocukluk aşkı olan eşi Katie Goodland ve dört çocuğu

Kane, 2017'de çocukluk aşkını bulduğu için ne kadar şanslı hissettiğini açıklamıştı. "Şu anda bekar olsaydım ve insanlarla tanışsaydım, onların benimle doğru nedenlerle birlikte olup olmadıklarını asla bilemezdim" diyen Kane, "Para mı önemli? Bunu asla bilemezsin. Bu yüzden çocukluk aşkımla birlikte olduğum için şanslıyım" ifadesini kullanmıştı.