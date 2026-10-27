Bugün Ne Oldu? 27 Ekim 2026 haberleri: İsrail'de seçim | Netanyahu: Seçim çalınmaya çalışılıyor, SPK fonların tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi, Derbi dünya basınında: Vahşi batı sahneleri

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

İSRAİL SANDIK BAŞINDA: NETANYAHU İÇİN KRİTİK SINAV

İsrail'de, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlatılan saldırıların ardından ilk parlamento seçimi için oy kullanılıyor. Netanyahu'nun iktidarını koruyup koruyamayacağı seçim sonuçlarına bağlı. Hiçbir partinin tek başına çoğunluğu elde etmesinin beklenmediği seçimde, yeni hükümetin kurulması haftalar sürebilecek koalisyon görüşmelerine bağlı olabilir.

NETANYAHU: SEÇİM ÇALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Oy verme işlemi devam ederken Netanyahu, özellikle İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde katılımın yüksek olmasının ardından "seçimin çalınmaya çalışıldığı" iddiasını ortaya attı. Seçime katılım oranının son 49 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.

TRUMP'A ANKETLERDEN KÖTÜ HABER

Öte yandan Netanyahu'nun büyük beklenti içerisinde olduğu Trump da önemli bir sınava hazırlanıyor. ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Ara Seçimler yaklaşırken anketlerdeki tablo da netleşmeye başladı. Anketlere göre, 2024 Başkanlık Seçimleri'nde Beyaz Saray, Temsilciler Meclisi ve Senato'yu alan Cumhuriyetçilerin, şimdi Temsilciler Meclisi ve Senato'yu kaybedeceği öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BAHÇELİ KÜLLİYE'DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

MEKKE ANLAŞMASI KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunma için imzalanan Mekke Anlaşması, Dışişleri Komisyonu'nda çoğunluk oyla kabul edildi.

SPK, FONLARIN TASFİYE VE ÖDEME ESASLARINI BELİRLEDİ

SPK, fonların tasfiye ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirledi. Ara ödemelere öncelikli olarak unvanında "para piyasası" ibaresi yer alan yatırım fonlarından başlanacak. Ara ödemelerde yatırımcı başına 1 milyon lira üst sınırı uygulanacak. Fonların mevcut nakdinin ödemelerin tamamını karşılaması halinde ise ara ödeme yerine nihai ödeme yapılabilecek.

ÜÇ TERA FONUNDA İŞLEMLER KAPANDI

Ayrıca SPK'nın, Tera ve Pusula Portföy'ün sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durdurmasının ardından Borsa İstanbul da üç Tera Portföy fonunun işlemlerini kapattı.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NE OPERASYON: 68 GÖZALTI

Bakırköy Belediyesi'ndeki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak isteyen işletmelerden hukuka aykırı para talep edildiği iddialarına yönelik başlatılan soruşturmada 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 5 başkan yardımcısı ve 2 meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 56 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA'DA HORTUM 4 CAN ALDI

Dün akşam saat 23.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir şantiyede ortaya çıkan hortum, işçilerin kaldığı iki konteyneri savurdu, kule vincini yerinden söktü. Konteynerda bulunan 4 işçi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 1 işçinin hastanedeki tedavisi devam ederken, soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Kuvvetli yağışın Antalya, Muğla ve İzmir'de yarın da devam etmesi bekleniyor.

DERBİ DÜNYA BASININDA: VAHŞİ BATI SAHNELERİ!

Bu arada derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından futbolcular arasında yaşanan kavga dünya basınında manşetlere taşındı. İtalyan basınında "Vahşi Batı sahneleri", İngiliz The Sun gazetesinde "Kaosa dönüştü" ve Fransa medyasında "Kavga damgasını vurdu" manşetleri atıldı.

LİSE ÖĞRENCİSİ TÜRKİYE'NİN EN GENÇ DERGİ HAKEMİ OLDU

İzmir'de yaşayan lise öğrencisi Melek Öztürk, internet dünyasında gerçekleştirdiği projelerle adından söz ettirerek akademik unvan zincirlerini kırdı ve dikkat çekici bir başarıya imza attı. Türkiye'nin akademik yayıncılık ağı DergiPark bünyesinde yer alan hakemli bir bilimsel dergi, 17 yaşındaki Öztürk'ü hakem olarak kabul ederek resmi hakem kadrosuna dahil etti.