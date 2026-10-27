AK Parti, 13’üncü Yargı Paketine ilişkin çalışmaları sürdürüyor. Paketin içerisinde nafaka düzenlemesine de yer verilmesi planlanıyordu.

Düzenlemeyle Türk Medeni Kanunu’nda yer alan “süresiz olarak nafaka isteyebilir” ifadesindeki “süresiz” kelimesi çıkarılması gündemdeydi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİRAZ DAHA ÇALIŞILMASI İÇİN TALİMAT VERDİ

Nafaka süresinin en az 3 yıl olması, bu sürenin evliliğin başladığı tarihten boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısını aşmamasına yönelik düzenleme yapılması bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MKYK toplantısında nafaka düzenlemesine ilişkin biraz daha çalışılması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

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Bu nedenle nafaka düzenlemesinin üzerindeki çalışmalar devam edecek. Düzenlemenin 13. Yargı Paketinde yer alıp almayacağı ise net değil. Nafaka düzenlemesinin 13. Yargı Paketinden çıkartılması halinde pakette boşanma davalarına yönelik düzenlemelerin kalması bekleniyor.

BOŞANMA DAVALARINA YÖNELİK DÜZENLEME NASIL OLACAK?

Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet; ayrıca davalarda görülecek. Boşanma davalarına dair istinaf başvurularının esastan reddine karşı temyiz yolu kapatılacak. Meclis'te yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından 13. Yargı Paketinde hangi düzenlemelerin yer alacağı netleşmiş olacak.