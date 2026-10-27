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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak

        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MKYK toplantısında nafaka düzenlemesi için biraz daha çalışılması yönünde talimat verdiği öğrenildi. Düzenlemeye dair teknik çalışmalar yapılacak. Bu nedenle 13. Yargı Paketinde nafaka düzenlemesinin yer alıp almayacağı ise net değil. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 27 Ekim 2026 - 16:12 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak

        AK Parti, 13’üncü Yargı Paketine ilişkin çalışmaları sürdürüyor. Paketin içerisinde nafaka düzenlemesine de yer verilmesi planlanıyordu.

        Düzenlemeyle Türk Medeni Kanunu’nda yer alan “süresiz olarak nafaka isteyebilir” ifadesindeki “süresiz” kelimesi çıkarılması gündemdeydi.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİRAZ DAHA ÇALIŞILMASI İÇİN TALİMAT VERDİ

        Nafaka süresinin en az 3 yıl olması, bu sürenin evliliğin başladığı tarihten boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısını aşmamasına yönelik düzenleme yapılması bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MKYK toplantısında nafaka düzenlemesine ilişkin biraz daha çalışılması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

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        Bu nedenle nafaka düzenlemesinin üzerindeki çalışmalar devam edecek. Düzenlemenin 13. Yargı Paketinde yer alıp almayacağı ise net değil. Nafaka düzenlemesinin 13. Yargı Paketinden çıkartılması halinde pakette boşanma davalarına yönelik düzenlemelerin kalması bekleniyor.

        BOŞANMA DAVALARINA YÖNELİK DÜZENLEME NASIL OLACAK?

        Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet; ayrıca davalarda görülecek. Boşanma davalarına dair istinaf başvurularının esastan reddine karşı temyiz yolu kapatılacak. Meclis'te yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından 13. Yargı Paketinde hangi düzenlemelerin yer alacağı netleşmiş olacak.

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