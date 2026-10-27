Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Kabine toplantısının ardından yaptığı "İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz” açıklamaları kapsamında, düzenlemenin hangi esaslara göre yapılacağına yönelik çalışmalar sürüyor.

AK Parti Grubu’nda yürütülen ve henüz taslak halindeki çalışmalarda, emekliler için belirlenecek yaş aralıklarına göre refah payı artışı veya seyyanen zam yapılması gündeme geldi. Yaş arttıkça refah payı veya seyyanen zammın daha yüksek tutulması planlanıyor.

REKLAM

65 YAŞ ÜSTÜNE DAHA FAZLA ARTIŞ YAPILMASI DEĞERLENDİRİLİYOR

AK Partili yetkililer, yaş aralıkları olarak 65 veya 60 sınırlarının kıstas alınabileceğini, ancak özellikle 65 yaş üstündekilere daha yüksek oranda refah payı veya seyyanen artış yapılmasının düşünüldüğünü bildirdi. Yetkililer, bunun için Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında bölgesel olarak tüm emeklilerin yaşı ve prim gün sayısına göre bir çalışma yapılacağını ifade etti.

AK Partili kurmaylar 65 yaş altında emekli olan birçok kişinin çalıştığına işaret ederek, iyileştirmenin bu yaş grubunun üstündekilere yapılmasının daha önemli olduğunu, yaş kıstasları üzerinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yetkililer, çalışma hayatında olan ve olmayanların ayrılacağını belirtti.

REKLAM

Refah payı veya seyyanen artışın, emekli maaşlarına ocakta yapılacak artışa ek olarak yapılacağı belirtildi.

“KADEMELİ EMEKLİLİK” GÜNDEMDE YOK

Kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmanın ise şu anda söz konusu olmadığı belirtildi. Yetkililer, “Emeklilik sistemine normal işleyişin dışında bir yük getirdiğinizde bunun karşılığını bütçeye koymanız lazım. EYT’nin 2025 yılında 1 trilyon 300 milyar lira yükü oldu. Bütçe dengesi içinde ödeniyor bunlar tamam ama başka ihtiyaç olduğunda, kademeli emeklilik istendiğinde bundan dolayı yapamıyorsunuz çünkü bunun sürdürülebilirliği konusunda ciddi sıkıntılar yaşanır” şeklinde konuştu.

YILMAZ: BÜTÇEYİ HAZIRLADIK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçenin geneli üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde ilerlediğini belirten Yılmaz, "Kim ne derse desin, Türkiye ekonomisi yoluna sağlıklı şekilde devam ediyor. Ekonomimizin temelleri sağlam. Dünyadaki büyüme yüzde 3,5 iken bizim büyümemiz yüzde 5 oldu." dedi.

2027 yılı bütçesinde emeklilere öncelik verdiklerini vurgulayan Yılmaz, "2027 bütçemizde emeklilerimizi önceliklendirdik. Emeklilerimize enflasyonla gelecek artışın da üzerinde bir imkan sağlamayı esas alarak bu bütçeyi hazırladık." ifadelerini kullandı.

Emeklilere yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını açıklayan Yılmaz, "Genel anlamda emeklilerimize dönük teknik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Henüz tamamlamış değiliz. Alternatifleri dikkatle değerlendiriyoruz. Hakkaniyeti ve adaleti gözeten bir yaklaşımla emeklilerimizin daha iyi koşullara kavuşması için tüm gayretimizi göstereceğiz, imkanlarımızı kullanacağız. Teknik çalışmalar devam ediyor. Bütçe çalışmaları bittikten sonra teknik çalışmaları olgunlaştırıp bu çalışmayı Meclis'e getireceğiz." diye konuştu.