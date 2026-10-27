Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.117,13 %-0,31
        DOLAR 49,7876 %0,07
        EURO 55,5575 %-0,13
        GRAM ALTIN 6.498,29 %1,13
        BITCOIN 80.523,00 %0,99
        FAİZ 39,59 %-0,25
        GÜMÜŞ GRAM 87,08 %0,81
        GBP/TRY 66,3423 %-0,12
        EUR/USD 1,1143 %-0,28
        BRENT PETROL 109,48 %-0,92
        ÇEYREK ALTIN 10.624,70 %1,13
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"

        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"

        AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama kapsamında, emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları hızlandırdı. Emekli maaşlarına enflasyon oranında yapılacak artışların dışında, yaş aralıklarına göre yapılacak kademelendirmeyle refah payı artışı ya da seyyanen artış yansıtılması değerlendiriliyor. Özellikle 65 yaş üstüne daha fazla artış yapılmasına yönelik müzakereler sürerken, çalışma hayatında olmayan emeklilerin gözetileceği bir sistem öngörülüyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yaptığı açıklamada emekli maaşları düzenlemesi çalışmalarıyla ilgili olarak "Enflasyonla gelecek artışın da üzerinde bir imkan sağlamayı esas alarak bu bütçeyi hazırladık" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 19:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Kabine toplantısının ardından yaptığı "İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz” açıklamaları kapsamında, düzenlemenin hangi esaslara göre yapılacağına yönelik çalışmalar sürüyor.

        AK Parti Grubu’nda yürütülen ve henüz taslak halindeki çalışmalarda, emekliler için belirlenecek yaş aralıklarına göre refah payı artışı veya seyyanen zam yapılması gündeme geldi. Yaş arttıkça refah payı veya seyyanen zammın daha yüksek tutulması planlanıyor.

        REKLAM

        65 YAŞ ÜSTÜNE DAHA FAZLA ARTIŞ YAPILMASI DEĞERLENDİRİLİYOR

        AK Partili yetkililer, yaş aralıkları olarak 65 veya 60 sınırlarının kıstas alınabileceğini, ancak özellikle 65 yaş üstündekilere daha yüksek oranda refah payı veya seyyanen artış yapılmasının düşünüldüğünü bildirdi. Yetkililer, bunun için Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında bölgesel olarak tüm emeklilerin yaşı ve prim gün sayısına göre bir çalışma yapılacağını ifade etti.

        AK Partili kurmaylar 65 yaş altında emekli olan birçok kişinin çalıştığına işaret ederek, iyileştirmenin bu yaş grubunun üstündekilere yapılmasının daha önemli olduğunu, yaş kıstasları üzerinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yetkililer, çalışma hayatında olan ve olmayanların ayrılacağını belirtti.

        REKLAM

        Refah payı veya seyyanen artışın, emekli maaşlarına ocakta yapılacak artışa ek olarak yapılacağı belirtildi.

        “KADEMELİ EMEKLİLİK” GÜNDEMDE YOK

        Kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmanın ise şu anda söz konusu olmadığı belirtildi. Yetkililer, “Emeklilik sistemine normal işleyişin dışında bir yük getirdiğinizde bunun karşılığını bütçeye koymanız lazım. EYT’nin 2025 yılında 1 trilyon 300 milyar lira yükü oldu. Bütçe dengesi içinde ödeniyor bunlar tamam ama başka ihtiyaç olduğunda, kademeli emeklilik istendiğinde bundan dolayı yapamıyorsunuz çünkü bunun sürdürülebilirliği konusunda ciddi sıkıntılar yaşanır” şeklinde konuştu.

        YILMAZ: BÜTÇEYİ HAZIRLADIK

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçenin geneli üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

        Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde ilerlediğini belirten Yılmaz, "Kim ne derse desin, Türkiye ekonomisi yoluna sağlıklı şekilde devam ediyor. Ekonomimizin temelleri sağlam. Dünyadaki büyüme yüzde 3,5 iken bizim büyümemiz yüzde 5 oldu." dedi.

        2027 yılı bütçesinde emeklilere öncelik verdiklerini vurgulayan Yılmaz, "2027 bütçemizde emeklilerimizi önceliklendirdik. Emeklilerimize enflasyonla gelecek artışın da üzerinde bir imkan sağlamayı esas alarak bu bütçeyi hazırladık." ifadelerini kullandı.

        Emeklilere yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını açıklayan Yılmaz, "Genel anlamda emeklilerimize dönük teknik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Henüz tamamlamış değiliz. Alternatifleri dikkatle değerlendiriyoruz. Hakkaniyeti ve adaleti gözeten bir yaklaşımla emeklilerimizin daha iyi koşullara kavuşması için tüm gayretimizi göstereceğiz, imkanlarımızı kullanacağız. Teknik çalışmalar devam ediyor. Bütçe çalışmaları bittikten sonra teknik çalışmaları olgunlaştırıp bu çalışmayı Meclis'e getireceğiz." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        20 yaşındaki üniversiteli genç kızı öldüren kaza kamerada

        Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Yağnur Damla Karaaslan hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, Alman uyruklu minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Kazanın ardından vatandaşlar bölgede önlem alınmasını istedi (İ...
        #emekli
        #zam
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Bahçeli'den Azerbaycan-Türkiye mesajı
        Bahçeli'den Azerbaycan-Türkiye mesajı
        Fenerbahçe'de hareketli saatler!
        Fenerbahçe'de hareketli saatler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Bugün Ne Oldu? 27 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Ekim 2026 haberleri
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Kız meselesi yüzünden cinayet! Eski arkadaşların kavgasında 1 ölü, 2 yaralı!
        Kız meselesi yüzünden cinayet! Eski arkadaşların kavgasında 1 ölü, 2 yaralı!
        Rezidansta tetiği çekti 3 saat sonra öldürüldü
        Rezidansta tetiği çekti 3 saat sonra öldürüldü
        Netanyahu: Seçim çalınmaya çalışılıyor
        Netanyahu: Seçim çalınmaya çalışılıyor
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Süper Lig tarihinde zirve el değiştirdi!
        Süper Lig tarihinde zirve el değiştirdi!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor