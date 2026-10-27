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        Haberler Dünya Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı

        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Oleşki kentinde "insani yardımların" yapılabilmesi için bölgesel ateşkesin başladığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 20:32 Güncelleme:
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        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı

        Melania Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki bölgesel ateşkesin başladığını duyurdu.

        Trump, "Ateşkes başladı. Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkes, 27 Ekim'de Moskova saatiyle sabah 04.00’te yürürlüğe girdi." ifadesini kullandı.

        Söz konusu bölgesel ateşkesin temel amacının insani yardım konvoylarının güvenli şekilde geçiş yapabilmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Melania Trump, ateşkesin Herson bölgesinin Oleşki kentini kapsadığını aktardı.

        Melania Trump, bölgesel ateşkese ilişkin detayların, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov tarafından da doğrulandığını kaydetti.

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        Oleşki'deki ateşkes

        Beyaz Saray'ın internet sitesinden önceki günlerde yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, Ukrayna'nın Herson bölgesinde iki ateş arasında kalan Oleşki şehri için "özel bir ateşkes" sağladığı bildirilmişti.

        Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, insani operasyon kapsamında Rus Silahlı Kuvvetlerinin 27 Ekim'de Moskova saatiyle 04.00'ten itibaren Herson yönünde saldırıları durduracağını ve "geçici ateşkes" uygulayacağını belirtmişti.

        Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da 27 Ekim'de Kiev saatiyle 03.00'ten itibaren bölgede "belirlenmiş bir alanda" ateşkes ilan edeceklerini bildirmişti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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        #Ukrayna
        #ateşkes
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