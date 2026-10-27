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        Haberler Spor Futbol Çin'de Mbappe krizi: Mao Zedong şakası nedeniyle sponsorlar gitti, yayınlar askıya alındı!

        Çin'de Mbappe krizi: Mao Zedong şakası nedeniyle sponsorlar gitti, yayınlar askıya alındı!

        Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe'nin eski Çin lideri Mao Zedong hakkında Çinli bir diktatör ifadesini kullanması üzerine Çinli iki büyük marka sponsorluk anlaşmalarını iptal etti. Ayrıca Çin devlet televizyonu da İspanya La Liga yayınlarını askıya aldı. İşte Çin-Mbappe krizinde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 14:33 Güncelleme:
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        Çin'de Mbappe krizi!

        Real Madrid'in yıldızı Fransız futbolcu Kylian Mbappé'nin Çin'in eski lideri Mao Zedong hakkında konuştuğu bir videonun internette yayılmasının ardından tartışmalar büyüyor.

        Katıldığı The Bridge adlı Fransız televizyon programında konuşan Mbappe, kendisini en çok güldüren internet esprilerinden birini anlattı. Videoda bir adamın yer aldığını belirten Mbappe, "Sanırım o bir Çinli diktatör." dedi. Konuşması sırasında, Mbappe'nin yüzünün Mao'ya benzeyen bir görsele yerleştirildiği an da ekrana yansıdı.

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        ÇİNLİ DEV MARKALARDAN ART ARDA FESİH KARARLARI

        Mbappe'nin açıklamalarının ardından Çinli şirketlerden de peş peşe kararlar geldi. Çinli içecek üreticisi Dongpeng ve süt ürünleri şirketi Mengniu, 27 yaşındaki futbolcuyla olan ticari iş birliklerini derhal sonlandırdıklarını açıkladı.

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        Şirketler, kararlarına gerekçe olarak Çin halkının duygularını inciten söz ve davranışlara karşı sıfır tolerans politikalarını gösterdi.

        KRİZ LA LIGA'YA SIÇRADI: YAYINLAR ASKIYA ALINDI!

        Mbappe'nin sözleriyle başlayan tartışma, bireysel sponsorluk anlaşmalarının ötesine geçerek İspanyol futbolunu da etkiledi.

        Çin devlet televizyonunun La Liga yayınlarını askıya alma kararıyla birlikte, Real Madrid'in yıldız futbolcusu üzerinden başlayan kriz İspanya futbolunun Çin'deki yayın faaliyetlerine de yansıdı.

        Çin medyasından The Paper'ın açıklamasına göre, Çin devlet televizyonu CCTV, La Liga maçlarının yayınını askıya aldı. Devlete ait The Global Times gazetesine göre ise CCTV'nin haber uygulamalarında artık Fransız forvetle ilgili içerik bulunmayacak.

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        TEPKİLER BALLON D'OR TÖRENİ SONRASI GELDİ

        Söz konusu kriz, Mbappe'nin futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü sayılan Ballon d'Or yarışında Harry Kane'e geçilmesinin hemen bir gün sonrasında patlak verdi.

        Mbappe daha önce eylül ayında Fransız spor gazetesi L'Equipe'e verdiği mülakatta, kendisini askeri diktatörlere benzeten montajlara değinmişti.

        Yıldız futbolcu o söyleşide, "İşin bir yanı komik, insanların bunu eğlence için yaptığını anlayabiliyorsunuz. Fakat diğer yanı o kadar komik değil, çünkü tarihte bu kişilerin sebep olduğu büyük acılar var. Başkalarını öldüren veya milyonlarca insanı sefalete sürükleyen kişilerle kıyaslanmak pek hoş değil; hayatımda böyle bir şey yapmadım" ifadelerini kullanmıştı.

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        TARTIŞMALAR İLK DEĞİL

        Çin pazarında Batılı spor figürlerinin siyasi veya tarihi hassasiyetlere dokunması ilk kez ticari bir krize yol açmıyor. Pekin yönetimi, Tayvan, Tibet ve Hong Kong gibi konularda resmi çizgiyi aşan sporculara ve kurumlara karşı daha önce de sert ticari yaptırımlar uyguladı.

        Eski NBA oyuncusu Dwight Howard'ın 2023 yılında adanın başkan yardımcısı ve şimdiki lideri Lai Ching-te ile çektiği bir videoda Tayvan'dan "ülke" diye bahsetmesi Çin'de büyük öfke yaratmıştı.

        2019 yılında ise Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey'nin Hong Kong protestolarını destekleyen bir paylaşım yapması, Çin'in NBA ile olan tüm kurumsal sponsorluklarını askıya almasına ve maç yayınlarını tam bir yıl boyunca televizyon ekranlarından kaldırmasına neden olmuştu.

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