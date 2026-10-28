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        Haberler Gündem Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı! Üst üste uyarılar

        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı! Üst üste uyarılar

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. 18 il için sarı kod, 1 il için turuncu kodlu uyarı yayınlandı. Yağışların Ege Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 07:21 Güncelleme:
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        Şiddetli yağış uyarısı! Üst üste uyarılar

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Edirne ve Kırklareli dışında) Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, (Sinop ve Artvin dışında) Karadeniz, (Kars ve Ardahan dışında) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege ve Doğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, Kıyı Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 18°

        Ankara

        Yağmurlu 19°

        İzmir

        Yağmurlu 17°

        Antalya

        Yağmurlu 18°

        Trabzon

        Yağmurlu 24°

        Bursa

        Yağmurlu 17°

        Adana

        Yağmurlu 25°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 18°

        Gaziantep

        Yağmurlu 18°

        Ağrı

        Yağmurlu 17°

        Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 Km/Saat) esmesi bekleniyor.

        EGE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR! SEL VE SU BASKINI ALARMI

        Yağışların, Ege'nin batı kesimleri ile Batı Akdeniz'de kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        GÜNEYDOĞU'DA SEL RİSKİ VAR

        Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, perşembe (29.10.2026) günü sabah saatlerine kadar Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğu, Malatya'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa'nın kuzey, Diyarbakır'ın kuzey ve batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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