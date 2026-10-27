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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı: Artık psikolojim kaldırmıyor!

        İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı: Artık psikolojim kaldırmıyor!

        Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona ererken, istifa sürecinde yaşananlar da ortaya çıktı. Başkan Aziz Yıldırım'ın, istifa eden deneyimli teknik adamı göreve devam etmesi için ikna etmeye çalıştığı ancak Kartal'ın, "Artık psikolojim kaldırmıyor, kendimi de motive edemiyorum" diyerek kararından vazgeçmediği öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 22:49 Güncelleme:
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        "Artık psikolojim kaldırmıyor"

        Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi hüsranla sonuçlandı. Sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirilen İsmail Kartal, son alınan Galatasaray mağlubiyetinin ardından görevinden istifa ederek sarı-lacivertli kulüpten ayrıldı. 4 aylık Fenerbahçe macerası sona eren deneyimli teknik adamın istifa sürecinde yaşananlar da ortaya çıktı.

        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre; derbi sonrası yapılan antrenmanın ardından İsmail Kartal, Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile bir görüşme gerçekleştirerek isitfa kararını kendisine iletti. Oğuz Çetin de İsmail Kartal'ın kararını yönetime ve Başkan Aziz Yıldırım'a bildirdi.

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        AZİZ YILDIRIM DEVAM ETMESİNİ İSTEDİ, İSMAİL KARTAL GERİ ADIM ATMADI

        Bunun üzerine Aziz Yıldırım, Kartal ile görüşmek üzere Samandıra'ya geldi ve deneyimli teknik adamdan göreve devam etmesini istedi. Ancak Kartal, bu kez kararından vazgeçmedi ve mevcut şartlarda devam etmesinin hem kendisi hem de kulüp açısından doğru olmayacağını Yıldırım'a ifade etti.

        "KENDİMİ MOTİVE EDEMİYORUM"

        İsmail Kartal istifanın gerekçesi olarak, “Artık psikolojim kaldırmıyor, kendimi de motive edemiyorum. Kulübün de önünü açmak istiyorum. Hem benim hem de kulüp için hayırlısının bu olduğuna inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

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        Başkan Aziz Yıldırım göreve devam etmesi yönünde ısrar etse de İsmail Hoca ayrılık kararından geri adım atmadı. Sonunda başkan da İsmail Kartal'ın bu kararlılığı karşısında ayrılığı kabul etmek durumunda kaldı.

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        #İsmail Kartal
        #fenerbahçe
        #İstifa
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