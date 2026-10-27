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        Haberler Dünya İsrail'de kritik seçim sona erdi

        İsrail'de kritik seçim sona erdi

        İsrail'de ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı Netanyahu'nun siyasi geleceğini belirleyecek seçim sona erdi. İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı acımasız saldırılarının ardından ilk kez gerçekleşen seçimlere rekor seviyede katılım sağlandı. Oy verme işlemi TSİ 23.00 itibarıyla sona erdi. Seçimlerin ardından yaşanan tüm gelişmeler anbean Habertürk'te...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 23:00 Güncelleme:
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        İsrail'de kritik seçim sona erdi

        "MUHALEFET ÖNDE ANCAK HÜKÜMETİ KURABİLECEK ÇOĞUNLUĞA ULAŞAMADI"

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın yayınladığı kesin olmayan sonuçlara göre, eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok 53 sandalyeye ulaşarak, 50 milletvekili çıkaran mevcut Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar bloğunu geride bıraktı.

        Seçim yarışını önde tamamlamasına karşın muhalefet bloku 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurabilmek için yeterli 61 milletvekiline ulaşamadı.

        İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun katılım gösterdiği seçimlerde, onları temsil eden iki Arap listesi Meclis'e toplam 17 milletvekili gönderdi.

        Sandık çıkış anketlerine göre, mevcut Başbakan Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi seçim yarışını 25 milletvekiliyle birinci tamamladı. Eisenkot'un liderliğindeki Yashar Partisi ise 21 sandalyede kalarak ikinci parti oldu.

        Muhalefet bloğunda yer alan eski İsrail başbakanları Naftali Bennett ve Yair Lapid'in Birlikte Listesi 14, eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 8, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 10 milletvekiliyle Meclis'te temsil edilmeye hak kazandı.

        Mevcut iktidar bloğunda yer alan Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) Şas Partisi ve Birleşik Tevrat Yahudiliği 6'şar sandalyeyle seçim yarışını tamamladı.

        Yine Netanyahu'nun müttefikleri aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi 7, Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi 6 milletvekili çıkardı.

        İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste 10 milletvekili çıkarırken, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi (Birleşik Liste) ise Meclis'te 7 milletvekiliyle temsil edilecek.

        Kesin sonuçların yapılacak itirazların ardından en geç 8 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

        OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

        İsrail'de sabah saat 07.00'de başlayan oy kullanma işleminin TSİ 23.00 itibarıyla sona erdiği bildirildi.

        İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun yaptığı sandık çıkış anketlerine göre seçimlerde kesin bir kazanan yok.

        Kanal 11'in sandık çıkış anketlerine göre ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Likud Partisinin, İsrail meclisi Knesset'teki 120 sandalyeden 25'ini kazanması bekleniyor. Netanyahu'nun rakibi Gadi Eisenkot'un partisinin ise 21 sandalye kazanacağı öngörülüyor.

        Kanal 12'nin anketine göre ise Netanyahu'nun Likud Partisinin 24 sandalye; Eisenkot'un partisinin ise 22 sandalye alması bekleniyor.

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