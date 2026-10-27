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        Haberler Dünya İsrail'deki seçimlere yüksek katılım

        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım

        İsrail'de yüksek katılımın gerçekleştiği genel seçimlerde, yerel saatle 20.00 itibarıyla oy kullananların oranı yüzde 74,3'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 21:32 Güncelleme:
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        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım

        İsrail Merkez Seçim Komitesi'ne göre, sandıkların kapanmasına 2 saat kala seçmen katılım oranı 2022'deki son genel seçimlerdeki toplam katılım oranını geçti.

        Sabah saat 07.00'de oy kullanma işleminin başlamasından saat 20.00'ye kadar gerçekleşen yüzde 74,3'lük katılım oranı, 1988'den bu yana aynı saat diliminde kaydedilen en yüksek katılım oranı oldu.

        Bundan önceki saat dilimlerinde hesaplanan katılım oranları, saatlik katılım oranlarının hesaplanmaya başlandığı 1973'ten bu yana kaydedilen en yüksek rakamlar olmuştu.

        Seçimlere katılım oranlarının yükselmesinin, anketlere göre yüzde 3,25'lik seçim barajını küçük farkla aşan bazı partilerin baraj altında kalmasına neden olabileceği ve bunun Meclis aritmetiğini etkileyebileceği değerlendiriliyor.

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        MUHALİF LİDERE BIÇAKLI SALDIRI GİRİŞİMİ

        İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan'a, başkent Tel Aviv'de seçim günü yürüttüğü saha çalışması sırasında büyük bir bıçakla yaklaşan şüpheli, korumalar tarafından fark edilerek polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre olay, Golan'ın liderliğini yürüttüğü partinin Tel Aviv'deki Demiryolu Parkı'nda seçmenleri sandığa yönlendirmek amacıyla düzenlediği tanıtım turu sırasında meydana geldi.

        Partiden yapılan açıklamada, ceket giyen kimliği belirsiz bir erkeğin Golan'a şüpheli bir şekilde yaklaştığı, ancak durumu fark eden güvenlik ekibinin şahsı hedefine ulaşamadan durdurduğu belirtildi.

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        Açıklamada, güvenlik görevlilerinin müdahale için şahsa doğru yöneldiği esnada, şüphelinin kıyafetlerinin arasından büyük bir bıçağın sıyrılarak yere düştüğü aktarıldı.

        Korumaların şahsı derhal yere yatırarak etkisiz hale getirmesinin ardından olay yerine çağrılan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

        Parti yönetimi, zanlının saldırı nedeninin henüz netlik kazanmadığını ve polisin soruşturmaya ilişkin ayrıntıları paylaşmadığını kaydetti.

        Golan'dan Netanyahu'ya suçlama

        Gelişmelerin ardından açıklama yapan Golan, yaşananlardan doğrudan Başbakan Binyamin Netanyahu yönetiminin yürüttüğü siyasi kışkırtma ortamını sorumlu tutarak, "Kışkırtma ve şiddet bizi yolumuzdan alıkoyamayacak." dedi.

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        Golan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada ise "Bu akşam Netanyahu’nun kışkırtma ve nefret rejimini bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Olay, İsrail halkının 120 sandalyeli Meclis için sandık başına gittiği gün gerçekleşti.

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        *Fotoğraf: AP, temsilidir

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