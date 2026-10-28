Elektrik dağıtım sektöründe 100 bin istihdam

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Barış Erdeniz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) desteği ile gerçekleştirilen Elektrik Dağıtım Sektöründe I. İnovasyon, Yaygınlaştırma ve Girişimci Günleri kapsamında düzenlenen toplantıda soruları yanıtladı. Erdeniz, akıllı sayaca geçilmesini öngören Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) ile başlayan dönüşümü yalnızca bir sayaç değişikliği olarak görmediklerini söyledi. Bu sistem ile ölçüm, haberleşme ve veri yönetimi kapasitesinin geliştirilerek elektrik dağıtım şebekesinin daha etkin işletilmesine katkı sağlanacağını belirten Erdeniz, program kapsamında değiştirilen akıllı sayaçlar için tüketicilerden ayrıca bir sayaç değişim bedeli alınmayacağını vurguladı. Erdeniz, “Akıllı sayaçlarla tüketimin daha yakından izlenmesi ve tüketicilerin kendi kullanım alışkanlıklarını daha iyi takip edebilmesi mümkün olacak” diye konuştu.

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ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜ 100 BİN KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR

Barış Erdeniz, özelleştirme sonrasındaki 12 yıllık dönemde elektrik dağıtım sektöründe yaklaşık 20 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildiğini söyledi. 2021-2025 döneminde 11,2 milyar dolarlık yatırım tavanının üzerine çıktıklarını kaydeden Erdeniz, “Sektörümüz doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 100 bin kişilik istihdama katkı sağlıyor. Bu yatırımlar, tedarik zincirinden sanayi üretimine kadar geniş bir ekonomik faaliyet oluştururken yeni yatırımların ve istihdamın da altyapısını hazırlıyor” dedi.

Erdeniz, 13 milyar dolarlık özelleştirme bedeliyle birlikte elektrik dağıtım sektörünün Türkiye ekonomisine toplam 33 milyar dolarlık katkı sağladığını ifade etti. 2035 yılına kadar ise yaklaşık 50 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı bulunduğunu kaydetti.

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ELEKTRİKTE KAYIP KAÇAK YÜZDE 8,8’E İNDİ

ELDER Başkanı Erdeniz, sektör genelinde elektrik kayıp-kaçak oranını 2013'teki yüzde 18,5 seviyesinden 2025'te yüzde 8,8'e indirdiklerini belirterek, “Bu iyileşme sağlanmamış olsaydı, sektörün toplam maliyetinin yaklaşık 3 milyar dolar daha yüksek olacağı hesaplanıyor” dedi.

ENERJİM SENSİN İLE 981 ENERJİ GİRİŞİMİ DESTEKLENDİ

EPDK ve ELDER tarafından yürütülen Enerjim Sensin programı ile enerji alanında teknoloji geliştiren girişimler sektörün ihtiyaçlarıyla buluşturuluyor. Erdeniz, program kapsamında 2019'dan bugüne 981 başvuru aldıklarını ve 280 girişimi desteklediklerini anlattı. Bu girişimler ile bin 400'ün üzerinde istihdam sağladıklarını kaydeden Erdeniz, girişimlerin 40’ının uluslararası pazarlara açıldığını, toplam cirolarının 155 milyon dolara, aldıkları yatırımların ise 25 milyon dolara ulaştığını söyledi.

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Erdeniz, bu yıl Enerjim Sensin Hızlandırma Programı'na 218 başvuru aldıklarını, değerlendirme sürecinde 42 girişimin eğitim ve mentorluk çalışmalarına katıldığını, 20 girişimin bugün gerçekleştirilecek final sahnesine seçildiğini ifade etti