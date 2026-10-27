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        Haberler Magazin Alina Boz'un annesi Olga Boz'dan yıkım tepkisi

        Alina Boz'un annesi Olga Boz'dan yıkım tepkisi

        İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın bitişiğindeki apartman hasar gördü. Söz konusu binada yaşayan Alina Boz'un annesi Olga Boz, o anları sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 21:02 Güncelleme:
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        "İnsan güvenliği hafife alınmamalı"

        İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir bina, yan taraftaki apartmanda hasara ve paniğe yol açtı. Zarar gören binada yaşayanlar arasında oyuncu Alina Boz'un annesi Olga Boz'un da olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından Olga Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yaşananlara tepki gösterdi.

        "BU OLAY ÇOCUKLARIN OKULDAN DÖNDÜĞÜ SAATTE YAŞANDI"

        Olga Boz, şu ifadeleri kullandı: Her gün yeni bir sorumsuzluğa şaşırıyoruz. Yan binamızın yıkımında yaşananları burada belgelemek istiyorum. Bu firmalara kim izin veriyor, kim denetliyor? İnsanların güvenliği bu kadar mı önemsiz? Üstelik bu olay çocukların okuldan döndüğü saatte yaşandı. Neyse ki çocuklar sadece 10 dakika önce evlerine girmişti.

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        Müteahhidin tutumuna isyan eden Boz, "Saatler geçti. Yan binanın yıkımından sonra ortaya çıkan durum ortada. İnsan güvenliği bu kadar hafife alınmamalı. Müteahhit 'Sanki biri ölmüş gibi abartıyorsunuz' dedi. Yani kimse ölmediyse sorun yok mu? Önlem almak için illa birinin ölmesi mi gerekiyor?" dedi.

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        #Alina Boz
        #avcılar
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