İki gencin hayatı söndü! Gözyaşları sel oldu
Van'ın Gevaş ilçesinde yakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu 18 yaşındaki Berkay Yavuz ile 16 yaşındaki Ahmet Can Aksu hayatını kaybetti. Acı haberi alan iki gencin aileleri gözyaşlarına boğuldu. Yürek yakan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Giriş: 28 Ekim 2026 - 07:56 Güncelleme:
Van'da kaza, Gevaş ilçesinde önceki gece, saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Tatvan istikametinden gelen yakıt tankeri ile otomobil çarpışmış, hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi ile tanker sürücüsü yaralanmıştı.
OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
İHA'daki habere göre olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla hurdaya dönen araçtan yaralılar çıkarıldı.
İKİ GENÇ HAYATA VEDA ETTİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan, yapılan tüm müdahalelere rağmen Berkay Yavuz (18) ile Ahmet Can Aksu (16) hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olay anına ait görüntülerin ortaya çıktığı kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
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