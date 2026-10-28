Van'da kaza, Gevaş ilçesinde önceki gece, saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Tatvan istikametinden gelen yakıt tankeri ile otomobil çarpışmış, hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi ile tanker sürücüsü yaralanmıştı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

İHA'daki habere göre olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla hurdaya dönen araçtan yaralılar çıkarıldı.

İKİ GENÇ HAYATA VEDA ETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan, yapılan tüm müdahalelere rağmen Berkay Yavuz (18) ile Ahmet Can Aksu (16) hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay anına ait görüntülerin ortaya çıktığı kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.