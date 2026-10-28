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        Haberler Gündem 3. Sayfa Telefonların kamerası da açıldı... Vatandaşın ölü merakı

        Telefonların kamerası da açıldı... Vatandaşın ölü merakı

        Hatay'da hafriyat kamyonunun altında kalan 48 yaşındaki motosiklet sürücüsü Adil Devaoğlu hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazayı görmek isteyen meraklı vatandaşlar birbiriyle yarıştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 08:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Telefonların kamerası da açıldı... Vatandaşın ölü merakı

        Hatay'da edinilen bilgilere göre yürek yakan kaza; Antakya ilçesi 75. Yıl Bulvarı üzerinde itfaiye kavşağında yaşandı.

        B.İ. (24) idaresindeki hafriyat kamyonu ile aynı yönde seyir halinde bulunan Adil Devaoğlu (48) idaresindeki motosiklet çarpıştı.

        KAMYONUN ALTINDA KALDI

        İHA'daki habere göre çarpışma sonrası motosiklet sürücüsü kamyonun altında kalarak ezildi. İhbar üzerine bölgeye; polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Motosiklet sürücüsü Adil Devaoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Devaoğlu’nun cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

        KAZAYI GÖRMEK İÇİN YARIŞTILAR

        Olay yerinde; kamyonun altında kalan motosikleti görmeye ve cep telefonuyla görüntülemeye çalışan meraklı vatandaşlarsa dikkat çekti.

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        İNCELEME DEVAM EDİYOR

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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