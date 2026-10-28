Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Brezilya'da seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye kaçtı

        Brezilya'da seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye kaçtı

        ABD Başkanı Trump, Brezilya'daki seçimleri kaybeden Bolsonaro'nun ABD'ye gelmesini onayladığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı da Bolsonaro ve ailesine vize verileceğini duyururken, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Bolsonaro'nun yurt dışı çıkış yasağına rağmen ABD'ye kaçmasını "utanç verici" olarak nitelendirdi. Brezilya'da Bolsonaro hakkında yolsuzluk, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla soruşturma yürütülüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 08:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Seçimi kaybetti ABD'ye kaçtı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden Flavio Bolsonaro'nun, ülkenin pasaportlarını iptal etmesinden saatler sonra ABD'ye ulaştığı bildirildi. BBC'ye konuşan kaynaklar, Bolsonaro'nun ABD'ye gittiğini doğruladı.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın üstü kapalı desteğini alan Bolsonaro, kara para aklama iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında Yüksek Mahkeme'nin pasaportlarını teslim etmesi yönünde karar vermesinin ardından ülkeden ayrıldı. Bolsonaro hakkında henüz herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Bolsonaro da hakkındaki iddiaları reddetti.

        Yetkililere pasaportlarını teslim etmesi için verilen süreyi kaçırmasının ardından belgeleri salı günü iptal edildi. Kaynaklar, Bolsonaro'nun Florida'da küçük kardeşi Eduardo ile buluştuğunu söyledi. Ancak Brezilya'dan ABD'ye hangi güzergahı kullanarak gittiği henüz bilinmiyor.

        REKLAM

        Bolsonaro'nun ABD'ye ulaştığı yönündeki haberler, üst düzey bir ABD'li yetkilinin Dışişleri Bakanlığı'nın Bolsonaro'ya ve ailesine vize vereceğini ve ülkeye girişlerine izin vereceğini doğrulamasından saatler sonra geldi.

        TRUMP ABD'YE GELMESİNİ ONAYLADI

        ABD Başkanı Trump, Brezilyalı Senatör Flavio Bolsonaro'nun ABD'ye gelmesini onayladığını söyledi.

        Trump, çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evet, onay verirdim. Bence iyi insanlar. Seçim çok tuhaftı ve bence korkunçtu. Olumsuz yorumlar aldı. Piyasalarında yaşananlara bakın” dedi.

        LULA DA SİLVA: UTANÇ VERİCİ

        Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, seçimleri kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun yurt dışı çıkış yasağına rağmen ABD'ye kaçmasını "utanç verici" olarak nitelendirdi.

        Başkent Brazilya'daki resmi konutunda 81. yaş gününü kutladığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lula da Silva, yurt dışına çıkış yasağına rağmen ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya değindi.

        Bolsonaro'yu eleştiren Lula da Silva, "Suçsuz olan insan korkmaz. Ülkesinden gizlice kaçan birinin kesinlikle sakladığı veya hesap vermekten çekindiği bir şeyler vardır." ifadesini kullandı.

        Lula da Silva, Bolsonaro'nun yargı önünde aklanmayı denemek yerine firar etmeyi seçtiğini belirterek, "Brezilya'dan bu şekilde ayrılmış olmasından dolayı üzüntü duyuyorum. Kaçmak yerine ülkede kalıp hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu adalet önünde kanıtlayabilirdi. Yaşanan bu firar süreci Brezilya siyaset tarihi açısından utanç vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şile'de dere taştı, yollar göle döndü

        ŞİLE'de etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Derelerin su seviyesi yükseldi, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.(DHA)

        #brezilya
        #Bolsonaro
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail seçimlerinde net kazanan yok
        İsrail seçimlerinde net kazanan yok
        Netanyahu sandıktan birinci çıktığını savundu
        Netanyahu sandıktan birinci çıktığını savundu
        İsrailli muhalefet lideri: Halk değişiminden yana oy kullandı
        İsrailli muhalefet lideri: Halk değişiminden yana oy kullandı
        Derbinin PFDK sevkleri açıklandı!
        Derbinin PFDK sevkleri açıklandı!
        Akıllı sayaç tüketiciye yansımayacak
        Akıllı sayaç tüketiciye yansımayacak
        Seçimi kaybetti ABD'ye kaçtı
        Seçimi kaybetti ABD'ye kaçtı
        Telefonların kamerası da açıldı... Vatandaşın ölü merakı
        Telefonların kamerası da açıldı... Vatandaşın ölü merakı
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Kebapçı cinayetinden kan davası çıktı
        Kebapçı cinayetinden kan davası çıktı
        Damla Sönmez'den 'oyunculuk' itirafı
        Damla Sönmez'den 'oyunculuk' itirafı
        İki gencin hayatı söndü
        İki gencin hayatı söndü
        "Aşk tek başına yeterli değil"
        "Aşk tek başına yeterli değil"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "İnsan güvenliği hafife alınmamalı"
        "İnsan güvenliği hafife alınmamalı"
        Yüzde 6 hırpaladı
        Yüzde 6 hırpaladı
        Şiddetli yağış uyarısı! Üst üste uyarılar
        Şiddetli yağış uyarısı! Üst üste uyarılar
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri