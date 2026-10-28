Brezilya'da seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye kaçtı

Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden Flavio Bolsonaro'nun, ülkenin pasaportlarını iptal etmesinden saatler sonra ABD'ye ulaştığı bildirildi. BBC'ye konuşan kaynaklar, Bolsonaro'nun ABD'ye gittiğini doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın üstü kapalı desteğini alan Bolsonaro, kara para aklama iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında Yüksek Mahkeme'nin pasaportlarını teslim etmesi yönünde karar vermesinin ardından ülkeden ayrıldı. Bolsonaro hakkında henüz herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Bolsonaro da hakkındaki iddiaları reddetti.

Yetkililere pasaportlarını teslim etmesi için verilen süreyi kaçırmasının ardından belgeleri salı günü iptal edildi. Kaynaklar, Bolsonaro'nun Florida'da küçük kardeşi Eduardo ile buluştuğunu söyledi. Ancak Brezilya'dan ABD'ye hangi güzergahı kullanarak gittiği henüz bilinmiyor.

REKLAM

Bolsonaro'nun ABD'ye ulaştığı yönündeki haberler, üst düzey bir ABD'li yetkilinin Dışişleri Bakanlığı'nın Bolsonaro'ya ve ailesine vize vereceğini ve ülkeye girişlerine izin vereceğini doğrulamasından saatler sonra geldi.

TRUMP ABD'YE GELMESİNİ ONAYLADI

ABD Başkanı Trump, Brezilyalı Senatör Flavio Bolsonaro'nun ABD'ye gelmesini onayladığını söyledi.

Trump, çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evet, onay verirdim. Bence iyi insanlar. Seçim çok tuhaftı ve bence korkunçtu. Olumsuz yorumlar aldı. Piyasalarında yaşananlara bakın” dedi.

LULA DA SİLVA: UTANÇ VERİCİ

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, seçimleri kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun yurt dışı çıkış yasağına rağmen ABD'ye kaçmasını "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Başkent Brazilya'daki resmi konutunda 81. yaş gününü kutladığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lula da Silva, yurt dışına çıkış yasağına rağmen ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya değindi.

Bolsonaro'yu eleştiren Lula da Silva, "Suçsuz olan insan korkmaz. Ülkesinden gizlice kaçan birinin kesinlikle sakladığı veya hesap vermekten çekindiği bir şeyler vardır." ifadesini kullandı.

Lula da Silva, Bolsonaro'nun yargı önünde aklanmayı denemek yerine firar etmeyi seçtiğini belirterek, "Brezilya'dan bu şekilde ayrılmış olmasından dolayı üzüntü duyuyorum. Kaçmak yerine ülkede kalıp hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu adalet önünde kanıtlayabilirdi. Yaşanan bu firar süreci Brezilya siyaset tarihi açısından utanç vericidir." değerlendirmesinde bulundu.