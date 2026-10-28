Deniz Baysal: Aşk tek başına yeterli değil

"İLK BAŞLARDA BU DURUMU KABULLENEMİYORDUM"

Annes Canan İve'nin kanserle mücadelesine değinen oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: 14 sene oldu. İlk başlarda bu durumu kabullenemiyordum. Yıllar geçtikçe onun için ne kadar zor olduğunu fark ettim ve ona hak verdim. Hastalıkla uğraştığı için morali bozuk olabiliyor. Eskiden ona 'Ayağa kalk, sen güçlüsün' diye kızardım. Meğer güçlü olmak zorunda değilmiş. Annem olduğu için onu hep güçlü görmek istememiz normal ama onun pes ettiği yerde ben onun yerine inançlı ve güçlü olurum.