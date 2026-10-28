Deniz Baysal: Aşk tek başına yeterli değil
Deniz Baysal, Barış Yurtçu ile 7 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından aşk ve evliliğe dair düşüncelerini paylaştı. Oyuncu, "Aşk tek başına yeterli değil; saygı ve sevgi kalıcı" ifadelerini kullandı
Ünlü oyuncu Deniz Baysal, yaşamına ve kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Anne ve babasının boşanma sürecinden annesinin kanserle mücadelesine, şöhretten ve aşka bakış açısına kadar pek çok konuda konuştu.
"BU DURUMLAR BENİ ÇOK YARALARDI"
Annesi Canan İve ve babasının ayrıldığı döneme değinen oyuncu, "Annem ve babam ayrıldığında 5-6 yaşındaydım. Çocukken pek bir şey anlamıyordum ama şimdi onları daha iyi anlıyorum. Eskiden bu durumlar beni çok yaralardı. Kalabalık bir aile ortamını çok sevmeme rağmen bunu pek yaşayamadım. Artık bunları aştım ve yaşadıklarımla barıştım" dedi.
"BUZDOLABINDA YİYECEK KALMADIĞI OLURDU"
Ailesinin o dönemki maddi yapısını anlatan Baysal, sözlerini şöyle sürdürdü: Annem çalışmıyordu, babam da yardımcı olmaya çalışıyordu. Orta gelirli bir ailem var sanıyordum ama ay sonunda buzdolabında yiyecek kalmadığı olurdu. Çocukken gerçekten zorlandığım bir dönemdi.
Yaşadığı zorlukların kariyerindeki hırsını tetiklediğini belirten oyuncu, "Çok inatçı bir insandım. Çekingen ve kendiyle problemleri olan biriyken kameraların önüne atıldım. Ailemi rahat ettirmek ve dışarıdan hissettiğim değersizlik duygusunu yenmek için 'Ben yapacağım, ben başaracağım' diye hırs yapmış olabilirim" ifadelerini kullandı.
"İŞİMİ ŞÖHRETTEN DAHA ÇOK SEVİYORUM"
Şöhretle ilişkisine değinen Baysal, "Bu işi yapıyorsam bunu kabul etmek zorundayım. İşimi şöhretten daha çok seviyorum. Özel hayatımı pek konuşmayı sevmiyorum. İnsanların, özellikle çocukların sevgisini çok seviyorum ama onun dışında alanıma çok fazla girilmesi rahatsız ediyor. Buna engel olamam, bu da işimin bir parçası" açıklamasında bulundu.
"İLK BAŞLARDA BU DURUMU KABULLENEMİYORDUM"
Annes Canan İve'nin kanserle mücadelesine değinen oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: 14 sene oldu. İlk başlarda bu durumu kabullenemiyordum. Yıllar geçtikçe onun için ne kadar zor olduğunu fark ettim ve ona hak verdim. Hastalıkla uğraştığı için morali bozuk olabiliyor. Eskiden ona 'Ayağa kalk, sen güçlüsün' diye kızardım. Meğer güçlü olmak zorunda değilmiş. Annem olduğu için onu hep güçlü görmek istememiz normal ama onun pes ettiği yerde ben onun yerine inançlı ve güçlü olurum.
"SEVDİĞİNİN MUTLULUĞUYLA MUTLU OLURSUN"
Gerçek sevgiye ilişkin düşüncelerini aktaran oyuncu, "Kötü günde birbirimizin yanında olmayı zaten çok iyi beceriyoruz. Ama asıl önemli olan, mutlu olduğunda ve başarı yakaladığında da yanında olabilmek. Bir insanı gerçekten seviyorsan, onun mutluluğuyla mutlu olursun" şeklinde konuştu.
"AŞK DEDİĞİMİZ ŞEYİN ANLAMI BENDE ÇOK DEĞİŞTİ"
Bir evliliğin sürmesi için aşkın tek başına yeterli olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Baysal, "Aşk dediğimiz şeyin anlamı bende çok değişti. Yaşamın ve inancın kendisi aşk. Bizim aşk olarak gördüğümüz şey kimyasal bir şey, bu kaybedilebilir ama sevgi kalıcı. Aşk tek başına yeterli değil. Saygı, birbirine alan açmak, birbirinin mutluluğunu ve başarısını istemek önemli olan" değerlendirmesinde bulundu.
"ANNELİĞE KAPILARI KAPATMIYORUM"
Anas Bukhash'ın sunduğu ABtalks adlı YouTube programına konuk olan Deniz Baysal, ileride anne olma ihtimali hakkında da konuştu. Bu konuda kesin bir karar vermediğini belirten 35 yaşındaki oyuncu, "Olabilir, hiçbir zaman kapıları kapatmıyorum. Başımıza ne geleceği asla belli değil, büyük konuşmamaya karar verdim. Olabilir, neden olmasın?" dedi.
Öte yandan, 2019 yılında evlenen oyuncu Deniz Baysal ve müzisyen Barış Yurtçu çifti, fikir ayrılıkları nedeniyle ayrılık kararı almıştı. Temmuz ayında Deniz Baysal'ın boşanma davası açmasıyla başlayan süreç, ilk etapta çekişmeli ilerlemişti. Çift, eylül ayında anlaşmalı olarak boşanarak 7 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.