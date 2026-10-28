Kişi başına 2,42 kitaba kadar düştü

• 2016: 200.964.753 (2,51)
• 2017: 215.937.745 (2,67)
• 2018: 195.270.918 (2,44)
• 2019: 209.090.358 (2,51)
• 2020: 202.049.180 (2,41)
• 2021: 204.474.958 (2,41)
• 2022: 209.730.675 (2,47)
• 2023: 219.991.443 (2,57)
• 2024: 221.415.241 (2,58)
• 2025: 208.374.192 (2,42)
* Parantez içindeki rakamlar, kişi başına düşen kitap oranını gösteriyor.
* Öğrenciler için hazırlanan bandrollü eğitim yayınlarıyla Millî Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz dağıttığı bandrolsüz ders kitapları yukarıdaki verilere dâhil değildir.