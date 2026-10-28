Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrailli muhalefet lideri Eisenkot: Halk değişiminden yana oy kullandı

        İsrailli muhalefet lideri Eisenkot: Halk değişiminden yana oy kullandı

        İsrail'de muhalefet lideri Eisenkot, rekor katılım sağlanan seçimin ardından Tel Aviv'de parti genel merkezinde konuşma yaptı. Eisenkot, "Halk değişimden yana oy kullandı. Başarısızlıklardan sorumlu koalisyon, halkın güvenini kaybetti. İsrailli seçmenler, Binyamin Netanyahu'nun İsrail başbakanlığını sürdürmesine karşı oy kullandı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 07:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İsrailli muhalefet lideri: Halk değişiminden yana oy kullandı

        İsrail'de dört yıl aradan sonra yapılan genel seçime ilişkin sandık çıkış anketlerinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonu geride bırakan muhalefet blokunun lideri, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Netanyahu koalisyonunun yerine yeni bir hükümet kurmak için "derhal harekete geçeceğini" söyledi.

        İsrail seçimlerinde net kazanan yok
        İsrail seçimlerinde net kazanan yok Haberi Görüntüle

        EISENKOT: HALK DEĞİŞİMDEN YANA OY KULLANDI

        Eisenkot, Tel Aviv'de parti genel merkezinin önünde gece saatlerinde yaptığı konuşmada, "Tarihe geçtik. Karşınızda derin bir duygu yoğunluğu içinde duruyorum. İsrail halkı bu sabah, önümüzdeki yıllarda ülkeye liderlik edecek yönetim hakkında karar vermek üzere sandık başına gitti. Bu gece yanıtımızı aldık: Halk değişimden yana oy kullandı. Başarısızlıklardan sorumlu koalisyon, halkın güvenini kaybetti. İsrailli seçmenler, Binyamin Netanyahu’nun İsrail başbakanlığını sürdürmesine karşı oy kullandı" dedi.

        REKLAM

        Eisenkot, resmi sonuçların henüz açıklanmadığını vurgulamakla birlikte, "Halkın güvensizlik oyuyla karşı karşıya kalan, buna layık bir lider bugün siyasetten çekildiğini açıklardı” ifadelerini kullandı.

        Netanyahu sandıktan birinci çıktığını savundu
        Netanyahu sandıktan birinci çıktığını savundu Haberi Görüntüle

        Öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eisenkot, sandık çıkış anketlerinin İsrail vatandaşlarının büyük bir çoğunluğunun "Netanyahu ve 7 Ekim hükümetine güven duymadığını" gösterdiğini belirtti.

        Eisenkot, "Halkın iradesini vakit kaybetmeden hayata geçirmek, Netanyahu hükümetinin yerine geçmek ve bir an önce herkes için zorunlu askerliği savunan siyonist bir hükümet kurmak amacıyla derhal harekete geçeceğim." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        GOLAN: HALK SÖZÜNÜ SÖYLEDİ

        Muhalif blokta yer alan Demokratlar lideri Yair Golan ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk sözünü söyledi, Netanyahu hükümetini görevden aldı." değerlendirmesinde bulundu.

        Seçim sonuçlarını değişim hükümeti kurmak için tarihi bir fırsat olarak gören Golan, "Tüm ortaklarımızla çalışmaya, aradaki anlaşmazlıkları kapatmaya ve sorumluluk almaya hazırız." mesajını verdi.

        Muhalefet blokunda yer alan eski Başbakan Yair Lapid ise sosyal medya hesabından, Netanyahu blokunun ağır bir yenilgiye uğradığını belirterek, "Aklınızı karıştırmalarına izin vermeyin. Netanyahu bloku ağır bir yenilgiye uğradı. Bu tam anlamıyla bir çöküştür ve halk onlara 'eve dönün' demiştir.” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hamza Hamzaoğlu Galatasaray'ın başarısını yorumladı: Okan Buruk doğru yolda!

        Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisindeki performansını ve Okan Buruk yönetimindeki istikrarını değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların derbi galibiyetindeki oyun üstünlüğü, taraftar baskısı ve Osimhen'in etkisi masaya yatırılıyor.

        #israil
        #seçim
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail seçimlerinde net kazanan yok
        İsrail seçimlerinde net kazanan yok
        Netanyahu sandıktan birinci çıktığını savundu
        Netanyahu sandıktan birinci çıktığını savundu
        İsrailli muhalefet lideri: Halk değişiminden yana oy kullandı
        İsrailli muhalefet lideri: Halk değişiminden yana oy kullandı
        Akıllı sayaç tüketiciye yansımayacak
        Akıllı sayaç tüketiciye yansımayacak
        Kebapçı cinayetinden kan davası çıktı
        Kebapçı cinayetinden kan davası çıktı
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        İki gencin hayatı söndü
        İki gencin hayatı söndü
        "İnsan güvenliği hafife alınmamalı"
        "İnsan güvenliği hafife alınmamalı"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Yüzde 6 hırpaladı
        Yüzde 6 hırpaladı
        Şiddetli yağış uyarısı! Üst üste uyarılar
        Şiddetli yağış uyarısı! Üst üste uyarılar
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!