İsrailli muhalefet lideri Eisenkot: Halk değişiminden yana oy kullandı

İsrail'de dört yıl aradan sonra yapılan genel seçime ilişkin sandık çıkış anketlerinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonu geride bırakan muhalefet blokunun lideri, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Netanyahu koalisyonunun yerine yeni bir hükümet kurmak için "derhal harekete geçeceğini" söyledi.

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EISENKOT: HALK DEĞİŞİMDEN YANA OY KULLANDI

Eisenkot, Tel Aviv'de parti genel merkezinin önünde gece saatlerinde yaptığı konuşmada, "Tarihe geçtik. Karşınızda derin bir duygu yoğunluğu içinde duruyorum. İsrail halkı bu sabah, önümüzdeki yıllarda ülkeye liderlik edecek yönetim hakkında karar vermek üzere sandık başına gitti. Bu gece yanıtımızı aldık: Halk değişimden yana oy kullandı. Başarısızlıklardan sorumlu koalisyon, halkın güvenini kaybetti. İsrailli seçmenler, Binyamin Netanyahu’nun İsrail başbakanlığını sürdürmesine karşı oy kullandı" dedi.

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Eisenkot, resmi sonuçların henüz açıklanmadığını vurgulamakla birlikte, "Halkın güvensizlik oyuyla karşı karşıya kalan, buna layık bir lider bugün siyasetten çekildiğini açıklardı” ifadelerini kullandı.

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Öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eisenkot, sandık çıkış anketlerinin İsrail vatandaşlarının büyük bir çoğunluğunun "Netanyahu ve 7 Ekim hükümetine güven duymadığını" gösterdiğini belirtti.

Eisenkot, "Halkın iradesini vakit kaybetmeden hayata geçirmek, Netanyahu hükümetinin yerine geçmek ve bir an önce herkes için zorunlu askerliği savunan siyonist bir hükümet kurmak amacıyla derhal harekete geçeceğim." ifadesini kullandı.

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GOLAN: HALK SÖZÜNÜ SÖYLEDİ

Muhalif blokta yer alan Demokratlar lideri Yair Golan ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk sözünü söyledi, Netanyahu hükümetini görevden aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim sonuçlarını değişim hükümeti kurmak için tarihi bir fırsat olarak gören Golan, "Tüm ortaklarımızla çalışmaya, aradaki anlaşmazlıkları kapatmaya ve sorumluluk almaya hazırız." mesajını verdi.

Muhalefet blokunda yer alan eski Başbakan Yair Lapid ise sosyal medya hesabından, Netanyahu blokunun ağır bir yenilgiye uğradığını belirterek, "Aklınızı karıştırmalarına izin vermeyin. Netanyahu bloku ağır bir yenilgiye uğradı. Bu tam anlamıyla bir çöküştür ve halk onlara 'eve dönün' demiştir.” ifadelerini kullandı.