Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.165,44 %0,13
        DOLAR 49,8372 %0,05
        EURO 55,4213 %-0,15
        GRAM ALTIN 6.479,59 %-0,32
        BITCOIN 80.807,00 %0,16
        FAİZ 39,50 %-0,23
        GÜMÜŞ GRAM 86,09 %-1,24
        GBP/TRY 66,2327 %-0,23
        EUR/USD 1,1121 %-0,04
        BRENT PETROL 111,03 %1,16
        ÇEYREK ALTIN 10.594,12 %-0,32
        Haberler Ekonomi Para İlk ara ödemeler için tarih açıklandı

        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TBMM'de kabul edilen 7596 sayılı Kanun ve ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) usul ve esas Kararı ile süreçleri netleşen olağanüstü tasfiye kapsamında bulunan fonlarla ilgili ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlamasının öngörüldüğünü duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 14:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı

        Başkanlıktan yapılan açıklamada, 8. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.

        Toplantıya, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararlarına istinaden, SPK tarafından tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak 22 Ekim 2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun, 27 Ekim 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7596 sayılı Kanun kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulunun 27 Ekim 2026 tarihli ve 76/1903 sayılı Kararı ile tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esaslar da belirlenmiştir.

        REKLAM

        SPK'nın 15 Ekim 2026 tarihli Kararı ile tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemleri ile ilgili olarak, 31 fonun 27'sinin tasfiye işlemleri 23 Ekim 2026 itibarıyla büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu kapsamda, toplam 26 bin 152 adet hesaba 27,2 milyar lira ödenmiştir. Söz konusu grubun kalan 4 fonunun tasfiyesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Böylece, başından bu yana tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131'den 38'e düşmüş, 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar lira tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapılmıştır."

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) nezdinde oluşturulan hesaplara iadelerin devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        REKLAM

        "MASAK, fon soruşturmasına konu şirketler, manipülasyon şüphesi bulunan kişiler ve gerçekleştirilen şüpheli işlemlerin ve fonların gerçek faydalanıcıları hakkında yurt dışı bağlantılı çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. TBMM'de kabul edilen 7596 sayılı Kanun ve ilgili SPK usul ve esas Kararı ile süreçleri netleşen olağanüstü tasfiye kapsamında bulunan fonlarla ilgili olarak, ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlaması öngörülmektedir. Diğer yandan, bir daha benzer sorunların yaşanmaması adına yapısal adımları içerecek Kanun Teklif taslağı konusunda teknik hazırlıklar hızlandırılacaktır. Sektör paydaşları ile istişare edilerek olgunlaştırılacak taslak, Meclisimizin takdirine sunulacaktır."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mekke Anlaşması komisyonda kabul edildi

        Mekke Savunma İttifakı Anlaşması Dışişleri Komisyonu'nda çoğunluk oyla kabul edildi

        #fon
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        WSJ: ABD'den Körfez ülkelerine seçim sonrası saldırı uyarısı
        WSJ: ABD'den Körfez ülkelerine seçim sonrası saldırı uyarısı
        'Saldırı'dan PFDK'ya sevk edildiler!
        'Saldırı'dan PFDK'ya sevk edildiler!
        İsrail seçimlerinde net kazanan yok
        İsrail seçimlerinde net kazanan yok
        Netanyahu sandıktan birinci çıktığını savundu
        Netanyahu sandıktan birinci çıktığını savundu
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Yolu trafiğe kapattı
        Yolu trafiğe kapattı
        İsrailli muhalefet lideri: Halk değişiminden yana oy kullandı
        İsrailli muhalefet lideri: Halk değişiminden yana oy kullandı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Akıllı sayaç tüketiciye yansımayacak
        Akıllı sayaç tüketiciye yansımayacak
        Seçimi kaybetti ABD'ye kaçtı
        Seçimi kaybetti ABD'ye kaçtı
        Telefonların kamerası da açıldı... Vatandaşın ölü merakı
        Telefonların kamerası da açıldı... Vatandaşın ölü merakı
        Kebapçı cinayetinden kan davası çıktı
        Kebapçı cinayetinden kan davası çıktı
        Damla Sönmez'den 'oyunculuk' itirafı
        Damla Sönmez'den 'oyunculuk' itirafı
        İki gencin hayatı söndü
        İki gencin hayatı söndü
        "Aşk tek başına yeterli değil"
        "Aşk tek başına yeterli değil"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "İnsan güvenliği hafife alınmamalı"
        "İnsan güvenliği hafife alınmamalı"
        Yüzde 6 hırpaladı
        Yüzde 6 hırpaladı