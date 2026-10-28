Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş hayatını kaybetti. Akaş'ın acı haberi, Can Yayınları'nın sosyal medya hesabından duyuruldu. Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan'ın oğlu Can Akaş 19 Ekim'de yaşamını yitirmişti. Oğlunun ölümünün ardından konuşan Cem Akaş, elektronik sigaranın olası zararlarına dikkat çekerek ailelere uyarıda bulunmuştu. Oğullarının acısıyla sarsılan çiftten Cem Akaş bir süredir kanserle mücadele ediyordu
Giriş: 28 Ekim 2026 - 13:59 Güncelleme:
Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan’ın oğlu 19 yaşındaki Can Akaş, 19 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Bu acı olayın ardından, bir süredir kanser tedavisi gören Cem Akaş da hayatını kaybetti.
Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen 58 yaşındaki Cem Akaş'ın acı haberi, Can Yayınları'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.
Oğlunun ölümünün ardından konuşan Cem Akaş, elektronik sigaranın olası zararlarına dikkat çekerek ailelere uyarıda bulunmuştu.
Akaş'ın cenazesi yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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