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        MGM'den Marmara için kritik uyarı! 29 kent için alarm verildi

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi ile Doğu Akdeniz'deki bazı iller için kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında bulundu. Yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, öğle saatlerinden itibaren Sakarya, Yalova çevreleri ile Bursa ve Kocaeli'nde kuvvetli sağanak uyarısı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 14:32 Güncelleme:
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        MGM'den Marmara için kritik uyarı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        İSTANBUL'A YAĞIŞ UYARISI

        AA'da yer alan habere göre yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, öğle saatlerinden itibaren Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey ve batısında yerel kuvvetli, Kocaeli ve çevresinde ise yerel olarak çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

        DOĞU MARMARA'DA SAĞANAK VAR

        Kuvvetli yağışların Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul'un Şile ilçesinde cuma günü de aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

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        Doğu Akdeniz'de ise yarın ilk saatlerden itibaren batı ilçelerinden başlayarak Mersin ile sabah saatlerinden itibaren Adana'nın batısında çok kuvvetli ve şiddetli, öğle saatlerinden itibaren Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        29 KENT İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" ALARM

        Yurt genelinde MGM tarafından 29 ilimiz için "sarı" ve "turuncu" alarm verildi. İşte o kentlerimiz: Adana, Antalya, Mersin ve, Muğla. (Turuncu alarm)

        (Sarı alarm) İstanbul, İzmir, Kocaeli, Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, Malatya, K.Maraş, Mardin, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Yalova ve Osmaniye.

        Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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