11 aylık bebeği vardı... Bir kadına kıydılar
Kırklareli'nin Vize ilçesinde, eşi A.A.'yı silahla öldüren kocası S.A., ardından aynı silahla kendisini vurdu. S.A., tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Çiftin 11 aylık bebekleri ise koruma altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 28 Ekim 2026 - 15:28 Güncelleme:
Kırklareli'nde olay, Vize ilçesine bağlı Devlet Mahallesi Baytar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. ile eşi A.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİSİNİ VURDU
İHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine S.A., silahla eşine ateş etti. Ardından kendisini de vuran şüpheli ağır yaralandı.
KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ
İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde A.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı S.A. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
11 AYLIK BEBEK KORUMAYA ALINDI
Çiftin 11 aylık kız bebeği, olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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