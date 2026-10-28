Kırklareli'nde olay, Vize ilçesine bağlı Devlet Mahallesi Baytar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. ile eşi A.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİSİNİ VURDU

İHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine S.A., silahla eşine ateş etti. Ardından kendisini de vuran şüpheli ağır yaralandı.

KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde A.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı S.A. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

11 AYLIK BEBEK KORUMAYA ALINDI

Çiftin 11 aylık kız bebeği, olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.