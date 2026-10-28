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        Haberler Magazin Sibel Can'a çağrı: Arabamızı iade etsin

        Sibel Can'a çağrı: Arabamızı iade etsin

        Ünlü şarkıcı Sibel Can, yıllar önce aldığı lüks araç nedeniyle dolandırıldığını öne sürmüş, otomotiv firmasıyla davalık olmuştu. Firma sahibi Mehmet Çelik ise ilk kez Show Haber'e konuşarak, Sibel Can'ın aracı kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 15:52 Güncelleme:
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        "Arabamızı iade etsin"

        Sibel Can'ın cip davası yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, 2012'de satın aldığı lüks otomobil nedeniyle dolandırıldığını öne sürmüş ve aracı aldığı galerinin sahibi ile davalık olmuştu. Firma sahibi Mehmet Çelik, Show Haber'e yaptığı açıklamada, aracın kendilerine teslim edilmesi gerektiğini ve karşılığında Sibel Can'a ödeme yapılacağını belirtti.

        Aradan geçen sürede arabanın çürüdüğünü, mahkeme kararına rağmen ne aracı alabildiğini ne de parasını tahsil edebildiğini ifade etti. Çelik, Ağır Ceza Mahkemesi'nin ilk kararı lehine verdiğini, istinaf sürecinde ise araçlarda herhangi bir usulsüzlük bulunmadığına karar verildiğini belirtti. Ayrıca Sibel Can'a faiziyle birlikte ödenmesi gereken tutarın mahkeme kararıyla belirlendiğini, ancak kendisinin de Sibel Can'a haciz gönderdiğini ifade etti.

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        Mehmet Çelik'in iddiasına göre, Sibel Can'dan alınması gereken cip alınamamıştır ve aracın 2020-2021 yıllarında satıldığı öne sürüldü. Çelik, aracın getirilmemesi durumunda güncel bedelinin ödeneceğini (yaklaşık 9 milyon lira civarında olduğunu) dile getirdi. Sibel Can'ın dolandırıcılık suçlamasıyla açtığı davada kendisine 4 yıl ceza verildiğini, bu kararın istinafta bozulduğunu ve yargılamanın devam ettiğini belirtti.

        Show Haber'in ulaştığı Sibel Can'ın avukatı, müvekkilinin bilirkişi raporlarına dayanarak ikinci el aracı sıfır gibi satan şirkete karşı davayı kazandığını, dolandırıcılıktan yargılanan şahsın hukuken korunacak bir menfaatinin bulunmadığını ifade etti.

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        #SİBEL CAN
        #mehmet çelik
        #şarkıcı
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