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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çatıdan kaçmaya çalıştı... 17 yıl hapisle aranıyordu

        Çatıdan kaçmaya çalıştı... 17 yıl hapisle aranıyordu

        İstanbul'da hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Ataşehir'de saklandığı eve baskın yapılan Selda Ş., polislerden kaçmak için binanın çatısına çıktı. Ancak kaçış girişimi başarısız oldu. Çatıda düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

        Giriş: 28 Ekim 2026 - 15:44 Güncelleme:
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        Çatıdan kaçmaya çalıştı... 17 yıl hapisle aranıyordu

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        17 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARDI

        Yapılan araştırmalarda, hırsızlık suçundan 17 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Selda Ş. isimli kadının Ataşehir'deki bir evde saklandığı belirlendi.

        ÇATIYA ÇIKARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

        Dün akşam saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, kadın hükümlüyü yakalamak için binaya girdi. Baskın sırasında kaçmaya çalışan Selda Ş., binanın çatı kısmına çıktı.

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        POLİS ÇATIDA YAKALADI

        Ancak peşinden gelen polis ekipleri, kadın hükümlüyü çatıda yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Selda Ş., adli makamlara sevk edildi.

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