Dilek Gül ile HT 360 - 27 Ekim 2026

Beştepe gündeminden İsrail seçimlerine kadar Türkiye ve dünyadaki kritik gelişmeler HT360 ekranlarında değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli arasındaki Beştepe görüşmesi, siyasetin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Programda, Şile'de yaşanan su baskınlarının ardından b... Daha Fazla Göster Beştepe gündeminden İsrail seçimlerine kadar Türkiye ve dünyadaki kritik gelişmeler HT360 ekranlarında değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli arasındaki Beştepe görüşmesi, siyasetin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Programda, Şile'de yaşanan su baskınlarının ardından bölgedeki son durum ve fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerle ilgili sıcak gelişmeler aktarılıyor. Uluslararası arenada ise İsrail seçimlerindeki oy verme süreci yakından takip ediliyor. Netanyahu ile Eisenkot arasındaki görüş ayrılıkları ve seçimin olası sonuçları detaylarıyla ele alınıyor. Türkiye gündemi ve dış politika başlıklarını bu analizlerle takip edebilirsiniz. Daha Az Göster