Bakan Kurum, Mansur Yavaş'ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

DHA'nın haberine göre, Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı Bakanlığımızda kabul ettik. Başkentimizin ihtiyaçlarını, şehircilik alanındaki çalışmalarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik. Ankara'mız için ortak akılla çalışmaya, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

ANKA'nın haberine göre, Bakan Kurum'un paylaşımını alıntılayan ABB Başkanı Mansur Yavaş da ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

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"Daha önce Sayın Cumhurbaşkanına sunduğumuz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ilgilendiren konuları görüşmek üzere Sayın Bakan Murat Kurum ile bir araya geldik. Nazik kabulleri için Sayın Bakan’a teşekkür ediyorum."

*Fotoğraf: DHA