Tedaviyle 136 kilo veren Mansur Kaya: Yürümeyi özlemişim

Aşırı kilosu nedeniyle bir sokak öteye gitmek için bile taksiye binmek zorunda kalan 30 yaşındaki Mansur Kaya, ameliyat edildi. 256 kilodan 120 kiloya düşen Kaya, beslenme düzenini değiştirip egzersize ağırlık vererek hareket kabiliyetini yeniden kazandı.

"TÜP MİDE AMELİYATI SONRASI TAKİP ÖNEM TAŞIYOR"

Kaya’nın yaklaşık iki yıl önce kendilerine başvurduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Mehdi Deniz, hastanın ilk değerlendirmesinde 256 kilonun üzerinde olduğunu ve obeziteye eşlik eden sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Kaya’nın uyku apnesi bulunduğunu, nefes almakta zorlandığını ve her iki bacağında akıntılı yaralar oluştuğunu belirten Op. Dr. Deniz, “Hastamız bize başvurduğunda yaklaşık 256 kilo ağırlığındaydı. Uyku apnesi vardı, nefes almakta zorlanıyordu. Vücudunda dolaşım bozukluğu gelişmişti ve her iki bacağında da akıntılı yaralar mevcuttu. Kendisiyle görüştük, değerlendirmelerimizi yaptık ve ameliyat olması gerektiğini belirttik. Ardından ameliyat hazırlıklarına başladık. Kendisine tüp mide ameliyatı, diğer adıyla sleeve gastrektomi uyguladık. Yaklaşık iki yıllık süreçte 120 kilo civarına geldi. Böylece yaklaşık 140 kilo kaybetti” dedi.

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"AMELİYAT TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Obezite cerrahisinin ardından yaşam tarzı değişikliğinin ve düzenli takibin önemini vurgulayan Op. Dr. Deniz, ameliyatın tek başına yeterli olmadığını ifade etti.

Hastanın beslenme ve egzersiz konusunda önemli çaba gösterdiğini belirten Op. Dr. Deniz, “Obezite ameliyatlarında cerrahi tek başına yeterli olmuyor. Hastaların yaşam tarzlarını da değiştirmeleri gerekiyor. Hastamız bu konuda bilinçliydi ve ciddi emek verdi. Egzersiz ve beslenme düzenine dikkat ederek süreci sürdürdük. Obezite ve metabolik cerrahi geçiren hastaların ömür boyu takip edilmesi gerekiyor. Çünkü obezite tedavi edilmesi gereken kronik bir hastalık. Hiçbir tedavi yönteminin etkisinin ömür boyunca kendiliğinden devam edeceğini düşünmemek gerekiyor. Hastaların bilinçli hareket etmeyi, besin tüketimini kontrol etmeyi öğrenmesi ve yaşamları boyunca gerektiğinde profesyonel destek alması büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

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"256 KİLOYA ULAŞTIM"

Kilosunun günlük yaşamını ve iş hayatını ciddi şekilde etkilediğini belirten Kaya, “Üniversitede bir yıl içerisinde 100 kilodan fazla aldım. Daha sonra kilo almaya devam ettim. Mehdi hocama geldiğimde 256 kilonun üzerindeydim, hatta tartıya bile çıkamamıştım. Kendimi eve kapatmıştım. İstanbul’da doğup büyümüş bir insan olarak üniversite için daha küçük bir şehre gitmiştim. Orada psikolojim bozuldu. Eve kapanınca insan ister istemez daha fazla yemek yiyor, uyku düzeni bozuluyor. Bunların hepsi kilo almaya neden oluyor. Ben 256 kiloyken bile hayattan tamamen kopmamıştım, hatta boksa da gidiyordum. Ancak kilom yaşam kalitemi ciddi şekilde düşürüyordu” diye konuştu.

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"İŞ HAYATINDA DA ZORLUK YAŞADI"

Kendi danışmanlık firması ve sigorta şirketi bulunduğunu belirten Kaya, fazla kilosu nedeniyle müşterilerini ziyaret etmekte zorlandığını, bacaklarında oluşan yaralar ve uyku problemlerinin de yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini söyledi. Ameliyat olmaya karar verdiğini anlatan Kaya, operasyon sonrasında beslenme düzenine dikkat ettiğini ve doktorunun kontrollerini aksatmadığını belirterek, “Mehmet Hocamın kontrollerine düzenli olarak gittim. Sürekli ilgilendi. Kas kaybı gibi konulara dikkat ederek kendime uygun bir program oluşturdum. Yaklaşık 1,5 yıl içerisinde 140 kiloya yakın verdim. Artık rahat uyuyabiliyorum, bacaklarımdaki yaralar düzeldi. Eskiden yürüyüş yapmaktan nefret ederdim. Bir sokak öteye gitmek için taksiye binerken şimdi her yere yürüyerek gidiyorum. Yürümeyi ve yüzmeyi özlemişim. Hayatımda gerçekten büyük bir rahatlama oldu” dedi.