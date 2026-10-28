Fenerbahçe'de 'geçici' Kuyt dönemi!
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine geçici olarak Dirk Kuyt'ın getirildiği açıklandı.
Giriş: 28 Ekim 2026 - 14:13 Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevine geçici olarak yardımcı antrenör Dirk Kuyt'ın getirildiğini duyurdu.
Hollandalı antrenör, yeni teknik direktör belirlenene kadar sarı-lacivertli takımın teknik sorumlusu oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İsmail Kartal’ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt’ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir."
Sezon başında Fenerbahçe teknik heyetine katılan Dirk Kuyt, İsmail Kartal'ın yardımcılığını yapıyordu.
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