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        Fenerbahçe'de 'geçici' Kuyt dönemi!

        Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine geçici olarak Dirk Kuyt'ın getirildiği açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 14:13 Güncelleme:
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        F.Bahçe'de 'geçici' Kuyt dönemi!

        Fenerbahçe Kulübü, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevine geçici olarak yardımcı antrenör Dirk Kuyt'ın getirildiğini duyurdu.

        Hollandalı antrenör, yeni teknik direktör belirlenene kadar sarı-lacivertli takımın teknik sorumlusu oldu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İsmail Kartal’ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt’ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir."

        Sezon başında Fenerbahçe teknik heyetine katılan Dirk Kuyt, İsmail Kartal'ın yardımcılığını yapıyordu.

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        #Kuyt
        #fenerbahçe
        #İsmail Kartal
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