Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin PFDK sevklerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı ve Fenerbahçe'den Archie Brown, Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 'saldırı' nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

5-10 MAÇ ARASI CEZA GELEBİLİR

Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca Abdülkerim ve Brown'ı 5 ila 10 maç arası men cezası bekliyor.

44. maddenin ceza karşılığı şu şekilde:

(1) Saldırı eyleminde bulunan;

(a) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 250.000.-TL’den 1.150.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 150.000.-TL’den 500.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 110.000.-TL’den 200.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 60.000.-TL’den 110.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 75 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.

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SERHAT DOĞAN DA PFDK'DA

Öte yandan olaylara karışan Galatasaray Maç Analisti Serhat Doğan da "talimatlara aykırı hareketi" ve "saldırı" gerekçesiyle 46. ve 44. maddeden PFDK'ya gönderildi.

Fenerbahçe Kulübü görevlisi Ahmet Aytar da "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle 46. maddeden disiplin kuruluna sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği ayrıca Galatasaray’ı; saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareketler, Fenerbahçe’yi ise saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK’ya sevk etti.

SALLAI VE KEREM SEVK EDİLMEDİ

Derbinin ardından yaşadıkları tartışmayla olayların fitilini ateşleyen Galatasaraylı Sallai ile Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ise PFDK'ya sevk edilmedi. İki futbolcu da yaşadıkları tartışma nedeniyle sarı kart görmüştü.