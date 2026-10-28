Bakanlık marka adı vererek ifşa etti: Dana sucuk diye satılan üründe domuz eti çıktı

|Firma Adı
|Marka
|Ürün Adı
|Uygunsuzluk / Neden
|İl
|Ürün Grubu
|ALİ ATEŞ
|BEYLER YOĞURT
|YOĞURT
|Bitkisel Yağ Tespiti
|MALATYA
|Süt ve Süt Ürünleri
|TANMAR GIDA-FATMA ÇUKURLU
|TANMAR GIDA
|TEREYAĞI (500 GR)
|Bitkisel Yağ Tespiti
|KAHRAMANMARAŞ
|Süt ve Süt Ürünleri
|ŞİMŞEKLER ELEKTRİK NAKLİYAT İNŞ. TAR. ORM. HAYVAN ÜRN. HAZIR YEMEK GIDA TEM. MAD. TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|ŞİMŞEKLER
|TEREYAĞI (%80 SÜT YAĞI)
|Bitkisel Yağ Tespiti
|ARTVİN
|Süt ve Süt Ürünleri
|EGEMEN SUCUKLARI OSMAN DURSUN-OĞUZHAN DURSUN-OĞUZHAN DURSUN
|KARAHİSAR OSMANLI
|ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK
|Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
|AFYONKARAHİSAR
|Et ve Et Ürünleri
|ATILIM ET ÜRÜNLERİ VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|KÖSEOĞLU KASAP SUCUKLARI
|ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK
|Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
|ÇORUM
|Et ve Et Ürünleri
|ERSA ET VE ET ÜRÜNLERİ-HAYRİ SARI
|HAYR-ET HAYRİ SARI
|DANA FERMENTE SUCUK
|Sakatat (Baş Eti) Tespiti
|BİLECİK
|Et ve Et Ürünleri
|EMRE ET MANGAL KASAP & IZGARA-ZEKİ SAKA
|-
|DANA+KUZU KASAP KÖFTE (ÇİĞ)
|Kanatlı Eti Tespiti
|BURSA
|Et ve Et Ürünleri
|KARAMEL ENDÜSTRİYEL YEMEK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-KARAMEL CATERING
|-
|DANA TİRE KÖFTE (PİŞMİŞ)
|Kanatlı Eti Tespiti
|BURSA
|Et ve Et Ürünleri
|TARİHİ BURSA CANTIKÇISI-CEMİL AKPAK
|IR-CANTIK
|HARCU (ÇİĞ)
|Sakatat (Kalp) Tespiti
|BURSA
|Et ve Et Ürünleri
|CİĞERCİ ENES-MURAT DOĞAN
|-
|ÇİĞ ADANA KEBAP (KUZU ETİ)
|Kanatlı Eti, Sakatat (Dil), Sakatat (Kalp) Tespiti
|DİYARBAKIR
|Et ve Et Ürünleri
|MERSİN CAN KARDEŞLER GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI İNŞAAT OTOMOTİV TARIM VE HAYVANCILIK LİMİTED ŞİRKETİ-CAN BEY KASABI
|-
|ÇİĞ DANA KIYMA
|Kanatlı Eti Tespiti
|MERSİN
|Et ve Et Ürünleri
|GÜVEÇ SARAYI-ORHAN KARADAĞ
|-
|DANA GÜVEÇ HARCI
|Kanatlı Eti, Sakatat (Taşlık) Tespiti
|İSTANBUL
|Et ve Et Ürünleri
|BEL-ET-HAMDİ KAZANCI
|-
|DANA-KOYUN YAĞLI KIYMA
|Kanatlı Eti Tespiti
|KAHRAMANMARAŞ
|Et ve Et Ürünleri
|ETÇİMMM ET MARKET-GÖKHAN ATLIHAN
|-
|KUZU VE DANA KIYMA (KARIŞIK)
|Kanatlı Eti Tespiti
|KAHRAMANMARAŞ
|Et ve Et Ürünleri
|ET GROS MARKET-TACETTİN KÜSMÜŞ
|-
|DANA-KOYUN YAĞLI KIYMA
|Kanatlı Eti Tespiti
|KAHRAMANMARAŞ
|Et ve Et Ürünleri
|SÜTÇÜOĞLU ET TANZİM-MUHARREM SÜTCÜ
|-
|DANA-KOYUN YAĞLI KIYMA
|Kanatlı Eti Tespiti
|KAHRAMANMARAŞ
|Et ve Et Ürünleri
|NECATİ USTA ÖZ LEZZET-HAKAN KULOĞLU
|-
|ÇİĞ HALDE LAHMACUN HARCI / KUZU VE DANA ETİ
|Kanatlı Eti Tespiti
|KAHRAMANMARAŞ
|Et ve Et Ürünleri
|SEVİNDİK LAHMACUN VE PİDE ÇEŞİTLERİ-DURMUŞ SEVİNDİK
|-
|DANA ETLİ ÇİĞ LAHMACUN HARCI
|Kanatlı Eti Tespiti
|ZONGULDAK
|Et ve Et Ürünleri
|KÖYLÜM ET VE PİLİÇ PAZARI-YAKUP AY
|-
|DANA KUZU KARIŞIK KASAP KÖFTE
|Kanatlı Eti Tespiti
|YALOVA
|Et ve Et Ürünleri
|KASAPNECDET ET VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK LİMİTED ŞİRKETİ-KASAP NECDET
|-
|DANA KUZU KARIŞIK KASAP KÖFTE
|Kanatlı Eti Tespiti
|YALOVA
|Et ve Et Ürünleri
|SAVAŞ ET DÜNYASI-KÜBRA DÜNDAR
|-
|DANA-KUZU ETLİ KASAP KÖFTE
|Kanatlı Eti Tespiti
|YALOVA
|Et ve Et Ürünleri
|SATIŞ TEZGAHI-REFİK KAÇMAZ
|-
|NATUREL BİRİNCİ ZEYTİNYAĞI (ETİKETSİZ)
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|BALIKESİR
|Bitkisel Yağlar
|TUNASAN GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|BİZİM VAKIF KÖY KOOP.
|NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5LT)
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|MERSİN
|Bitkisel Yağlar
|TUNASAN GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|GURME AYVALIK
|SOĞUK SIKIM NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5LT)
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|MERSİN
|Bitkisel Yağlar
|COŞKAR YAĞ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|AYDIN EGE'NİN EFESİ
|SOĞUK SIKIM ZEYTİNYAĞI 5L
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|İSTANBUL
|Bitkisel Yağlar
|SATIŞ TEZGAHI-ÖNER TEKER
|-
|ÇİÇEK BALI (ETİKETSİZ)
|Taklit veya Tağşiş Tespiti
|BALIKESİR
|Arıcılık Ürünleri
|RAFET AĞANIN YERİ-RAFET KAYMAZ
|-
|KESTANE-IHLAMUR BALI 1 KG
|Taklit veya Tağşiş Tespiti
|BURSA
|Arıcılık Ürünleri
|CEYSAN PAKETLEME VE AMBALAJ ÜRETİM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|BAL CENNETİ ERZİNCAN
|PETEKLİ AKASYA ÇİÇEK BALI
|Taklit veya Tağşiş Tespiti
|İSTANBUL
|Arıcılık Ürünleri