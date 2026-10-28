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        ÇEYREK ALTIN 10.617,83 %-0,10
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Bakanlık marka adı vererek ifşa etti: Dana sucuk diye satılan üründe domuz eti çıktı

        Bakanlık marka adı vererek ifşa etti: Dana sucuk diye satılan üründe domuz eti çıktı

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine yeni ürünler eklendi. Listede en dikkat çeken tağşiş sucuklarda tespit edilen domuz eti ve tek tırnaklı eti oldu. Zeytinyağı, yoğurt, tereyağı,kaşar peynir ve bal gibi ürünler de listede yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 14:38 Güncelleme:
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        Bakanlık marka adı vererek ifşa etti

        Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen ürünleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Bakanlığın listesine 49 ürün eklendi.

        Listede sucuk ve diğer et ürünlerine ilişkin tespitler dikkat çekti. Sakarya'da HACI KEMAL markalı dana sucukta domuz eti tespit edildi. Bazı dana ve sucuklarda ise kanatlı eti, bir üründe baş eti çıktı. Piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespitleri yer aldı. Çiğ adana kebapda (kuzu eti) kanatlı eti ve sakatat olarak da dil ve kalp tespit edildi.

        Zeytinyağlarında tohum yağı karıştırılması ve tam yağlı kaşar peynirlerinde ise eritme tuzu ve yağ oranının düşük çıkması listede öne çıkan diğer başlıklar oldu.

        REKLAM

        Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi:

        Firma Adı Marka Ürün Adı Uygunsuzluk / Neden İl Ürün Grubu
        BEYARSLAN SUCUKLARI-CEZAYİR ARSLAN BEYARSLAN DANA SUCUK HAMURU Tek Tırnaklı Eti Tespiti KAYSERİ Et ve Et Ürünleri
        ÖZ ARSLAN SUCUK PASTIRMA-CEZAYİR ARSLAN - ÇİĞ DANA KIYMA Tek Tırnaklı Eti Tespiti KAYSERİ Et ve Et Ürünleri
        BALIKESİR LAPAN ET ENTEGRE LİMİTED ŞİRKETİ SERDENET DANA KAZAN KAVURMA Tek Tırnaklı Eti Tespiti BALIKESİR Et ve Et Ürünleri
        YILMAZ ÇALIŞAN SUCUKLARI-YILMAZ ÇALIŞAN NAMLI ET TANZİM ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK Tek Tırnaklı Eti Tespiti BURSA Et ve Et Ürünleri
        ETÇİLER ET VE ET MAMÜLLERİ HAYVANCILIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HACI KEMAL DANA SUCUK Domuz Eti Tespiti SAKARYA Et ve Et Ürünleri
        URFA ÇINAR PİDE KEBAP CANTIK LAHMACUN-MÜSLÜM DELİKTAŞ - DANA ETİ LAHMACUN HARCI (ÇİĞ) Tek Tırnaklı Eti Tespiti BURSA Et ve Et Ürünleri
        ERCAN USTA ET TANZİM-HATİCE ÖZAL - ÇİĞ KIRMIZI ET (SIĞIR ETİ) Tek Tırnaklı Eti Tespiti KAHRAMANMARAŞ Et ve Et Ürünleri
        DOĞAN KOZMETİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DİBLONG GİNSENG CHOCOLATE İlaç Etken Maddesi Tespiti İSTANBUL Çikolata ve Kakao Ürünleri
        MURAT ET ÜRÜNLERİ-YASEMİN KESEN - MOR RENKTE ETİKETSİZ BAHARAT OLDUĞU SÖYLENEN ÜRÜN Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti ÇORUM Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar
        DURSUNBEY BİBER VE BAHARAT-DURSUN SELEN TURGAY DOĞAN BAHARATLARI TATLI KIRMIZI TOZ BİBER TOZ BİBER Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti KAHRAMANMARAŞ Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

        Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği Listesi:

        Firma Adı Marka Ürün Adı Uygunsuzluk / Neden İl Ürün Grubu
        SÜTSAN SÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BOZ TAZE KAŞAR PEYNİRİ (600 GR) Eritme Tuzu Tespiti MERSİN Süt ve Süt Ürünleri
        KAPLAN GIDA VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YAYLADAĞI GÜÇLÜ SÜT ÜRÜNLERİ YARIM YAĞLI ERİTME PEYNİR % Yağ Oranının Düşük Olması ELAZİĞ Süt ve Süt Ürünleri
        UY-SAN SÜT MAMÜLLERİ-SEMİH UYSAL ÇAĞLARSOY GELENEKSEL TEREYAĞI % Yağ Oranının Düşük Olması BURSA Süt ve Süt Ürünleri
        MAHMUTOĞULLARI TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ TAŞKIN KARS TAM YAĞLI GÖBEK KAŞAR PEYNİRİ TAM YAĞLI GÖBEK KAŞAR PEYNİRİ Eritme Tuzu Tespiti KARS Süt ve Süt Ürünleri
        BAŞBAR SÜT ÜRETİM PAZARLAMA-ADEM SÖĞÜTLÜ OSMAN GÜNEY SÜT ÜRÜNLERİ TAZE KAŞAR PEYNİRİ % Yağ Oranının Düşük Olması ERZURUM Süt ve Süt Ürünleri
        ELİF ÖZKAN TEPEHAN TAM YAĞLI MALATYA PEYNİRİ TAM YAĞLI MALATYA PEYNİRİ % Yağ Oranının Düşük Olması MALATYA Süt ve Süt Ürünleri
        KARATEPE PAZARLAMA GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KARATEPE TEREYAĞI TUZLU TEREYAĞI % Yağ Oranının Düşük Olması MALATYA Süt ve Süt Ürünleri
        ERDAL İDİKURT GÖZDE ÇAMLIDAĞ TEREYAĞLARI GÖZDE ÇAMLIDAĞ TUZSUZ TEREYAĞI % Yağ Oranının Düşük Olması MALATYA Süt ve Süt Ürünleri
        GÜÇLÜER GIDA VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÜÇBEY TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ Eritme Tuzu Tespiti NEVŞEHİR Süt ve Süt Ürünleri
        KOÇÇELİK SÜT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAT TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ Eritme Tuzu Tespiti AKSARAY Süt ve Süt Ürünleri
        GÜLEŞ SÜT VE MAMÜLLERİ SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÜLEŞ TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ Eritme Tuzu Tespiti NEVŞEHİR Süt ve Süt Ürünleri

        Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi Listesi:

        Firma Adı Marka Ürün Adı Uygunsuzluk / Neden İl Ürün Grubu
        ALİ ATEŞ BEYLER YOĞURT YOĞURT Bitkisel Yağ Tespiti MALATYA Süt ve Süt Ürünleri
        TANMAR GIDA-FATMA ÇUKURLU TANMAR GIDA TEREYAĞI (500 GR) Bitkisel Yağ Tespiti KAHRAMANMARAŞ Süt ve Süt Ürünleri
        ŞİMŞEKLER ELEKTRİK NAKLİYAT İNŞ. TAR. ORM. HAYVAN ÜRN. HAZIR YEMEK GIDA TEM. MAD. TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ŞİMŞEKLER TEREYAĞI (%80 SÜT YAĞI) Bitkisel Yağ Tespiti ARTVİN Süt ve Süt Ürünleri
        EGEMEN SUCUKLARI OSMAN DURSUN-OĞUZHAN DURSUN-OĞUZHAN DURSUN KARAHİSAR OSMANLI ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti AFYONKARAHİSAR Et ve Et Ürünleri
        ATILIM ET ÜRÜNLERİ VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KÖSEOĞLU KASAP SUCUKLARI ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti ÇORUM Et ve Et Ürünleri
        ERSA ET VE ET ÜRÜNLERİ-HAYRİ SARI HAYR-ET HAYRİ SARI DANA FERMENTE SUCUK Sakatat (Baş Eti) Tespiti BİLECİK Et ve Et Ürünleri
        EMRE ET MANGAL KASAP & IZGARA-ZEKİ SAKA - DANA+KUZU KASAP KÖFTE (ÇİĞ) Kanatlı Eti Tespiti BURSA Et ve Et Ürünleri
        KARAMEL ENDÜSTRİYEL YEMEK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-KARAMEL CATERING - DANA TİRE KÖFTE (PİŞMİŞ) Kanatlı Eti Tespiti BURSA Et ve Et Ürünleri
        TARİHİ BURSA CANTIKÇISI-CEMİL AKPAK IR-CANTIK HARCU (ÇİĞ) Sakatat (Kalp) Tespiti BURSA Et ve Et Ürünleri
        CİĞERCİ ENES-MURAT DOĞAN - ÇİĞ ADANA KEBAP (KUZU ETİ) Kanatlı Eti, Sakatat (Dil), Sakatat (Kalp) Tespiti DİYARBAKIR Et ve Et Ürünleri
        MERSİN CAN KARDEŞLER GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI İNŞAAT OTOMOTİV TARIM VE HAYVANCILIK LİMİTED ŞİRKETİ-CAN BEY KASABI - ÇİĞ DANA KIYMA Kanatlı Eti Tespiti MERSİN Et ve Et Ürünleri
        GÜVEÇ SARAYI-ORHAN KARADAĞ - DANA GÜVEÇ HARCI Kanatlı Eti, Sakatat (Taşlık) Tespiti İSTANBUL Et ve Et Ürünleri
        BEL-ET-HAMDİ KAZANCI - DANA-KOYUN YAĞLI KIYMA Kanatlı Eti Tespiti KAHRAMANMARAŞ Et ve Et Ürünleri
        ETÇİMMM ET MARKET-GÖKHAN ATLIHAN - KUZU VE DANA KIYMA (KARIŞIK) Kanatlı Eti Tespiti KAHRAMANMARAŞ Et ve Et Ürünleri
        ET GROS MARKET-TACETTİN KÜSMÜŞ - DANA-KOYUN YAĞLI KIYMA Kanatlı Eti Tespiti KAHRAMANMARAŞ Et ve Et Ürünleri
        SÜTÇÜOĞLU ET TANZİM-MUHARREM SÜTCÜ - DANA-KOYUN YAĞLI KIYMA Kanatlı Eti Tespiti KAHRAMANMARAŞ Et ve Et Ürünleri
        NECATİ USTA ÖZ LEZZET-HAKAN KULOĞLU - ÇİĞ HALDE LAHMACUN HARCI / KUZU VE DANA ETİ Kanatlı Eti Tespiti KAHRAMANMARAŞ Et ve Et Ürünleri
        SEVİNDİK LAHMACUN VE PİDE ÇEŞİTLERİ-DURMUŞ SEVİNDİK - DANA ETLİ ÇİĞ LAHMACUN HARCI Kanatlı Eti Tespiti ZONGULDAK Et ve Et Ürünleri
        KÖYLÜM ET VE PİLİÇ PAZARI-YAKUP AY - DANA KUZU KARIŞIK KASAP KÖFTE Kanatlı Eti Tespiti YALOVA Et ve Et Ürünleri
        KASAPNECDET ET VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK LİMİTED ŞİRKETİ-KASAP NECDET - DANA KUZU KARIŞIK KASAP KÖFTE Kanatlı Eti Tespiti YALOVA Et ve Et Ürünleri
        SAVAŞ ET DÜNYASI-KÜBRA DÜNDAR - DANA-KUZU ETLİ KASAP KÖFTE Kanatlı Eti Tespiti YALOVA Et ve Et Ürünleri
        SATIŞ TEZGAHI-REFİK KAÇMAZ - NATUREL BİRİNCİ ZEYTİNYAĞI (ETİKETSİZ) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti BALIKESİR Bitkisel Yağlar
        TUNASAN GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BİZİM VAKIF KÖY KOOP. NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5LT) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti MERSİN Bitkisel Yağlar
        TUNASAN GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GURME AYVALIK SOĞUK SIKIM NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5LT) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti MERSİN Bitkisel Yağlar
        COŞKAR YAĞ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AYDIN EGE'NİN EFESİ SOĞUK SIKIM ZEYTİNYAĞI 5L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti İSTANBUL Bitkisel Yağlar
        SATIŞ TEZGAHI-ÖNER TEKER - ÇİÇEK BALI (ETİKETSİZ) Taklit veya Tağşiş Tespiti BALIKESİR Arıcılık Ürünleri
        RAFET AĞANIN YERİ-RAFET KAYMAZ - KESTANE-IHLAMUR BALI 1 KG Taklit veya Tağşiş Tespiti BURSA Arıcılık Ürünleri
        CEYSAN PAKETLEME VE AMBALAJ ÜRETİM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ BAL CENNETİ ERZİNCAN PETEKLİ AKASYA ÇİÇEK BALI Taklit veya Tağşiş Tespiti İSTANBUL Arıcılık Ürünleri
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        Kadınlar yöresel ürünleri ekonomiye kazandırıyor

        Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kadınlar, doğada kendiliğinden yetişen bitki ve meyveler ile yetiştirdikleri tarım ürünlerini işleyerek ekonomiye kazandırıyor.(AA)

        #tarım
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